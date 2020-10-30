Facebook начала публичное тестирование тёмной темы в своём приложении для Android

Facebook начала внутреннее тестирование тёмной темы для фирменного Android-приложения ещё в прошлом году. Заметим, что компания уже добавила тёмную тему в веб-интерфейс соцсети и iOS-приложение. Между тем, в Android-клиенте Facebook тёмный режим по-прежнему отсутствует.

Однако пользователям Android-устройств недолго осталось ждать нововведения. Facebook начала публичное тестирование тёмного режима. Просочившиеся несколько месяцев назад скриншоты демонстрируют, как будет выглядеть тёмная тема в приложении для Android. А сегодня в Twitter появилось видео, опубликованное аккаунтом Jane Manchun Wong, которое показывает её в действии. Подпись к ролику сообщает, что представитель Facebook подтвердил информацию о начале публичного тестирования тёмного режима.

Facebook is publicly testing Dark Mode! 🌙



You asked it, I chatted with Facebook’s @alexvoica about it and here’s a video made in collaboration with Facebook! pic.twitter.com/TGjdTXDxoP — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 30, 2020

Предполагается, что если тестирование новой функции даст положительные результаты, компания добавит её в стабильную версию приложения ещё до конца текущего года.