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Facebook начала публичное тестирование тёмной темы в своём приложении для Android

Facebook начала внутреннее тестирование тёмной темы для фирменного Android-приложения ещё в прошлом году. Заметим, что  компания уже добавила тёмную тему в веб-интерфейс соцсети и iOS-приложение. Между тем, в Android-клиенте Facebook тёмный режим по-прежнему отсутствует.

neowin.net

neowin.net

Однако пользователям Android-устройств недолго осталось ждать нововведения. Facebook начала публичное тестирование тёмного режима. Просочившиеся несколько месяцев назад скриншоты демонстрируют, как будет выглядеть тёмная тема в приложении для Android. А сегодня в Twitter появилось видео, опубликованное аккаунтом Jane Manchun Wong, которое показывает её в действии. Подпись к ролику сообщает, что представитель Facebook подтвердил информацию о начале публичного тестирования тёмного режима.

Предполагается, что если тестирование новой функции даст положительные результаты, компания добавит её в стабильную версию приложения ещё до конца текущего года.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, ПО для мобильных устройств, Социальные сети, Приложения для Android,
Теги: программное обеспечение, социальные сети, android, facebook, тёмный режим
программное обеспечение, социальные сети, android, facebook, тёмный режим
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