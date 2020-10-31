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Gigabyte представила видеокарту GeForce RTX 3080 Aorus Xtreme WaterForce WB с водоблоком полного покрытия

Компания Gigabyte представила один из самых производительных и продвинутых вариантов графического ускорителя GeForce RTX 3080. Модель Aorus Xtreme WaterForce WB (GV-N3080AORUSX WB-10GD) первой среди версий GeForce RTX 3080 оказалась оснащена водоблоком полного покрытия для включения в системы жидкостного охлаждения.

Источник изображений: VideoCardz

Источник изображений: VideoCardz

Новинка предлагает заводской разгон графического процессора. Тактовая частота последнего в Boost-режиме заявлена на уровне 1845 МГц, что 7,9 % выше эталонного значения.

Примечательно, что этот показатель меньше, чем у четырёхслотовой версии Xtreme с воздушной системой охлаждения, где частота Boost-режима заявлена на уровне 1905 МГц.

Модель Gigabyte GeForce RTX 3080 AORUS WaterForce WB оснащена нестандартным набором видеоразъёмов из трёх DisplayPort 1.4a и трёх HDMI. Производитель не уточняет, идёт ли речь о стандарте HDMI 2.1.

Плату полностью накрывает водоблок с RGB-подсветкой, которую можно синхронизировать с другими продуктами бренда Aorus (процессорные кулеры, периферия, мониторы и т.д.).

Следует также добавить, что компания, весьма вероятно, в скором времени представит модели в исполнении Xtreme WaterForce, которые предложат необслуживаемую систему жидкостного охлаждения.

При регистрации видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3080 AORUS WaterForce WB на официальном сайте компания готова предложить на неё четырёхлетнюю гарантию. К сожалению, Gigabyte не указывает, когда новинка поступит в продажу, а также не сообщает её стоимость.

Предположительно, данная модель будет не из доступных. Обычно такие варианты видеокарт направлены на очень узкую аудиторию компьютерных энтузиастов.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: gigabyte, geforce rtx 3080, nvidia, ampere, видеокарта, жидкостное охлаждение
gigabyte, geforce rtx 3080, nvidia, ampere, видеокарта, жидкостное охлаждение
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