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Карманный SSD-накопитель OWC Envoy Pro Elektron обеспечивает скорость более 1000 Мбайт/с

Компания OWC анонсировала портативный твердотельный накопитель Envoy Pro Elektron, обеспечивающий высокие показатели производительности и надёжности. Новинка уже доступна для заказа в четырёх модификациях — вместимостью 240 и 480 Гбайт, а также 1 и 2 Тбайт.

Устройство заключено в компактный корпус с размерами 76 × 52 × 12 мм, а вес составляет всего 85 граммов. Сертификация IP67 означает защиту от влаги и пыли; кроме того, накопителю не страшны удары и падения.

В основу Envoy Pro Elektron положен твердотельный модуль NVMe M.2 2242. Для обмена данными с компьютером служит интерфейс USB 3.2 Gen2 на основе разъёма Type-C, обеспечивающий пропускную способность до 10 Гбит/с.

Заявленная скорость передачи информации достигает 1011 Мбайт/с. Говорится о совместимости с компьютерами под управлением операционных систем Apple macOS, Microsoft Windows, Linux и Chrome OS. Кроме того, накопитель можно использовать с планшетами на базе Android 10 и iPadOS.

Уже сейчас поставляются версии Envoy Pro Elektron ёмкостью 240 и 480 Гбайт, которые стоят $99 и $149 соответственно. В ноябре выйдут модификации на 1 и 2 Тбайт по цене $199 и $369. 

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Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры,
Теги: owc, ssd, ssd-накопитель, твердотельный накопитель, накопитель
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