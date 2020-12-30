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Представлена система охлаждения SilverStone TP04 для твердотельных накопителей M.2

Компания SilverStone анонсировала систему охлаждения TP04, предназначенную для высокопроизводительных твердотельных накопителей типоразмера M.2, используемых в настольных компьютерах игрового класса.

Изделие включает основание из нержавеющей стали и радиатор из алюминиевого сплава. Последний имеет специально оптимизированную форму, способствующую повышению эффективности отвода тепла.

В комплект поставки входят две термопанели — толщиной 1,0 и 1,5 мм. Новинка совместима с твердотельными модулями М.2 2280, габариты которых составляют 22 × 80 мм.

Размеры радиатора равны 70 × 22,8 × 8,5 мм. С учётом основания толщина возрастает до 13,4 мм. Новинка выполнена в титаново-сером цвете.

Разработчик отмечает, что система охлаждение предельно проста в монтаже. Она спроектирована таким образом, чтобы исключить возможность повреждения твердотельного накопителя.

К сожалению, пока нет данных об ориентировочной цене SilverStone TP04. Более подробную информацию об изделии можно найти здесь

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Рубрики: Новости Hardware, системы охлаждения, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры,
Теги: silverstone, ssd, система охлаждения, радиатор, охлаждение
silverstone, ssd, система охлаждения, радиатор, охлаждение
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