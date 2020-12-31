Devolver Digital выпустит в 2021 году ещё пять игр — ни одна из них пока не анонсирована

В преддверии уже совсем скорого окончания уходящего года издательство Devolver Digital решило у себя в микроблоге дать понять пользователям, чего ещё можно ждать от компании в 2021-м.

Как выяснилось, в запасе у Devolver Digital целых пять до сих пор не представленных публике проектов, из которых издательство уже сейчас предлагает выбрать наиболее ожидаемый.

«Какую из пяти неанонсированных игр Devolver Digital, выходящих в следующем году, вы ждёте больше всего?» — поинтересовалась Devolver Digital у своих подписчиков в Twitter.

Вместо серьёзных ответов на поставленный вопрос пользователи начали публиковать свои предположения. Наиболее популярными в комментариях под записью стали шуточные догадки и просьбы выпуска сиквелов уже вышедших проектов.

Which of the five unannounced Devolver Digital games releasing next year is your most anticipated? — Devolver Digital (@devolverdigital) December 30, 2020

Напомним, на 2021 год у Devolver Digital уже заявлено шесть проектов: Olija, Boomerang X, Shadow Warrior 3, Weird West, Card Shark и Loop Hero, анонсированная на The Game Awards 2020.

При этом точной датой выхода к настоящему моменту обзавелась только Olija — пиксельный приключенческий экшен поступит в продажу 28 января для PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

В конце октября Devolver Digital объявила о приобретении Croteam. В 2020 году хорватская студия выпустила на PC (Steam) и в сервисе Google Stadia олдскульный шутер Serious Sam 4.