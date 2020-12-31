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Видео распаковки Redmi 9T: чуть улучшенный Poco M3 под другой маркой

В последнее время Xiaomi часто переименовывает смартфоны Redmi в устройства Poco на других рынках. Теперь речь идёт об обратном процессе: Poco M3 на некоторых рынках, похоже, будет продаваться как Redmi 9T. В YouTube замечено видео с распаковкой Redmi 9T, подтверждающее, что устройство будет фактически ребрендингом Poco M3 (или китайского Redmi Note 9 4G). Видео даже показывает, как M3 работает бок о бок с Redmi 9T.

Видео опубликовано на канале Mobile Tech Podcast. Redmi 9T имеет ключевое отличие от Poco M3, которое заключается в отделке корпуса и конфигурации задней камеры. В то время как Poco M3 оснащён тремя тыльными камерами, 9T имеет четыре модуля. Четвёртый — это сверхширокоугольный на 8 Мп в дополнение к основному на 48 Мп, датчику глубины на 2 Мп и макрообъективу на 2 Мп.

Дисплей и другие характеристики такие же. Речь идёт о 6,53-дюймовом экране IPS с разрешением Full HD+ (1080 × 2340). На экране есть каплевидный вырез под лицевую 8-Мп камеру. Смартфон имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 в сочетании с 4 Гбайт оперативной памяти и 64-Гбайт или 128-Гбайт накопителем. Устройство также оснащено большой батареей на 6000 мА·ч.

Пока нет информации о том, когда аппарат выйдет на рынок, но он уже сертифицирован в Таиланде. Кроме того, малазийское подразделение Xiaomi недавно запустило конкурс, который завершится 7 января 2021 года — 10 счастливчиков получат некое устройство (предположительно речь идёт о Redmi 9T). Таким образом, аппарат будет запущен в ближайшее время.

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Рубрики: Новости Hardware, фото, видео, фраза дня, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, слухи,
Теги: redmi, xiaomi, poco, snapdragon 662
redmi, xiaomi, poco, snapdragon 662
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