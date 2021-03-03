Как и было обещано, компания AMD представила сегодня графическую карту среднего уровня Radeon RX 6700 XT, которая ориентирована на гейминг в разрешении 1440p. Продажи новинки начнутся 18 марта.

Как и другие видеокарты серии Radeon RX 6000, новая Radeon RX 6700 XT основывается на 7-нм архитектуре RDNA 2, оснащена высокоскоростным Infinity Cache объёмом 96 Мбайт и 12 Гбайт видеопамяти GDDR6. Графический процессор Navi 22, который используется в Radeon RX 6700 XT, имеет в своём составе 40 вычислительных блоков (2560 потоковых процессоров) и работает на частоте 2424 МГц (Game Clock), обладая способностью авторазгона до 2581 МГц (Boost Clock). Видеопамять имеет эффективную частоту 16 ГГц и 192-битную шину. Расчётное тепловыделение видеокарты составляет 230 Вт.

Согласно данным AMD, Radeon RX 6700 XT в разрешении 1440p способна предложить в два раза более высокую игровую производительность по сравнению с видеокартами позапрошлого поколения, такими как GeForce GTX 1070 Ti, а также частоту кадров свыше 165 FPS в киберспортивных дисциплинах.

Кроме того, AMD обещает преимущество в производительности как над GeForce RTX 3060 Ti, так и над GeForce RTX 3070.

«Современные игры предъявляют как никогда высокие требования к вычислительной мощности, чтобы обеспечить геймерам захватывающие впечатления, — сказал Скотт Херкелман (Scott Herkelman), корпоративный вице-президент и генеральный директор подразделения графики в AMD. — Видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT — лучшее решение для игр с разрешением 1440p. Для большинства геймеров, всё ещё играющих на видеокартах трёх-четырёхлетней давности, это — идеальное решение для обновления, обеспечивающее невероятное качество изображения и бескомпромиссную игровую производительность при максимальных настройках в 1440p».

Radeon RX 6700 XT поступит в продажу через две недели — 18 марта. Помимо референсного варианта будут доступны и версии от партнёров AMD — компаний ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE и XFX. Рекомендованная цена новинки (в эталонном исполнении) установлена в $479. Как нам подтвердили в локальном представительстве AMD, продажи Radeon RX 6700 XT на российском рынке стартуют одновременно со всем миром.