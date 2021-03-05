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В прошлом квартале объёмы поставок дискретных видеокарт упали на 3,9 %

Традиционно четвёртый квартал характеризуется ростом спроса на видеокарты и ноутбуки, которые нередко становятся подарками на праздники, сконцентрированные в конце года. В минувшем году все привычные тенденции нарушила пандемия, но нельзя утверждать, что все новые тренды носили негативный характер. Правда, непосредственно объёмы поставок видеокарт сократились на 3,9 %.

Источник изображения: NVIDIA

Источник изображения: NVIDIA

Об этом говорит новый отчёт Jon Peddie Research, учитывающий результаты четвёртого квартала. Подчеркнём, что исходная аналитическая записка изучает состояние всего рынка графических процессоров, к которым относятся не только дискретные, но и интегрированные, включая те, что применяются в планшетах. В совокупности рынок графических процессоров в четвёртом квартале последовательно вырос на 20,5 %, при этом активнее всего укрепляла свои позиции компания Intel (+33,2 %), в случае с AMD объёмы поставок выросли на 6,4 %, а NVIDIA сократила их на 7,3 %.

Источник изображения: Jon Peddie Research

Источник изображения: Jon Peddie Research

Таким образом, AMD сократила свою долю на рынке графических решений с 19 до 17 %, компания NVIDIA сократила её с 19 до 15 %, а Intel последовательно укрепила позиции с 62 до 69 %. Вообще, объёмы поставок дискретных видеокарт по сравнению с третьим кварталом сократились на 3,9 %, а весь рынок ПК по сравнению с четвёртым кварталом 2019 года вырос на 30,25 %, что и объясняет прогресс компании Intel. Особенно заметен рост объёмов поставок ноутбуков — за весь год количество проданных мобильных ПК увеличилось на 49 % до 230 млн штук. В текущем году объёмы выпуска ноутбуков вырастут на 6 %, как считают аналитики JPR, и это будет выше среднего значения за последние годы.

Весь рынок ПК в 2020 году вырос на 35,76 %, ноутбуки явно оказали решающее влияние на подобную динамику. Непосредственно объёмы поставок графических процессоров по итогам 2020 года увеличились на 12,4 %. К концу 2025 года, как прогнозируют авторы отчёта, ёмкость рынка графических процессоров достигнет 419 млн в результате увеличения в среднем на 3,7 % за год. Степень проникновения дискретных графических процессоров к концу периода прогнозирования достигнет 21 %. Это значит, что почти каждый пятый продаваемый ПК будет оснащаться дискретной графикой.

Источник изображения: Jon Peddie Research

Источник изображения: Jon Peddie Research

Интересно, что даже при сокращении своей доли на общем рынке графических процессоров, NVIDIA в сегменте дискретной графики укрепила позиции по итогам четвёртого квартала с 80 до 82 %, а вот AMD пришлось уступить эти два процента конкуренту, теперь её доля не превышает 18 %. Intel в сегменте дискретной графики пока присутствует лишь номинально, хотя уже скоро всё может измениться.

Степень влияния криптовалютного фактора на рынок в текущем квартале специалисты JPR призывают не переоценивать. Грядущие реформы, которые негативно повлияют на потребность в вычислительных ресурсах для добычи Ethereum, должны снизить спрос на видеокарты со стороны майнеров.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки, видеокарты, финансовые новости и аналитика,
Теги: amd, nvidia, intel, видеокарты, аналитика
amd, nvidia, intel, видеокарты, аналитика
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