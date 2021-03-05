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Руководство SK Innovation знало о краже аккумуляторных технологий LG и требовало уничтожать улики

В середине февраля Комиссия по международной торговле США (ITC) запретила на десять лет ввоз в страну и производство на её территории литиевых аккумуляторов южнокорейской компании SK Innovation, поскольку признала воровство интеллектуальной собственности у LG Energy Solution доказанным фактом. Сегодня в ITC пояснили, чем руководствовались при вынесении вердикта на запрет.

Источник изображения: Yonhap

Источник изображения: Yonhap

По словам представителей ITC, которых цитирует южнокорейское информагентство Yonhap, уничтожение доказательств кражи интеллектуальной собственности компанией SK Innovation «было заказано на высоком уровне и проводилось руководителями отделов по всей SK», что в ITC назвали «экстраординарным». Подобное поведение, продолжают в ITC, демонстрирует вопиющую недобросовестность в уничтожении документов, которое, к тому же, назвали «обычной практикой» и всячески пытались скрыть.

В то же время даже в ITC при вынесении обвинения компании SK Innovation не рубили с плеча. Компании SK Innovation разрешили 2–4 года поставлять литиевые аккумуляторы для обслуживания американского производства электромобилей компаний Ford Motor, Volkswagen AG и Kia. Правда, строительство в США двух заводов SK Innovation попало под угрозу остановки, а это серьёзное ограничение и удар по экономике в США. Последнее обстоятельство заставляет американских лоббистов просить действующего президента США Джо Байдена наложить вето на решение ITC.

Теперь судьба этой стройки в США зависит от Джо Байдена. Источник изображения: Electrek

Теперь судьба этой стройки в США зависит от Джо Байдена. Источник изображения: Electrek

Сегодня компания SK Innovation также заявила, что она будет обращаться в администрацию Байдена с просьбой наложить вето на постановление ITC, ведь они делают так много для развития США. Разве можно за такое наказывать? А мы добавим: разве в прошлом наказали за подобное поведение компанию Rambus? Нет! Руководство Rambus пыталось уничтожить все доказательства того, что компания получила патенты на сигнальные интерфейсы DRAM до утверждения их в качестве общеиндустриального стандарта. Зато сегодня Rambus получает лицензионные отчисления со всей отрасли производства памяти и контроллеров памяти и мало кто помнит, что права на это они получили жульнически.

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Рубрики: Новости Hardware, блоки питания, адаптеры, источники питания, финансовые новости и аналитика,
Теги: sk innovation, литиевоионный, аккумуляторы, интеллектуальная собственность, кража, lg chem
sk innovation, литиевоионный, аккумуляторы, интеллектуальная собственность, кража, lg chem
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