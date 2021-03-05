Руководство SK Innovation знало о краже аккумуляторных технологий LG и требовало уничтожать улики

В середине февраля Комиссия по международной торговле США (ITC) запретила на десять лет ввоз в страну и производство на её территории литиевых аккумуляторов южнокорейской компании SK Innovation, поскольку признала воровство интеллектуальной собственности у LG Energy Solution доказанным фактом. Сегодня в ITC пояснили, чем руководствовались при вынесении вердикта на запрет.

По словам представителей ITC, которых цитирует южнокорейское информагентство Yonhap, уничтожение доказательств кражи интеллектуальной собственности компанией SK Innovation «было заказано на высоком уровне и проводилось руководителями отделов по всей SK», что в ITC назвали «экстраординарным». Подобное поведение, продолжают в ITC, демонстрирует вопиющую недобросовестность в уничтожении документов, которое, к тому же, назвали «обычной практикой» и всячески пытались скрыть.

В то же время даже в ITC при вынесении обвинения компании SK Innovation не рубили с плеча. Компании SK Innovation разрешили 2–4 года поставлять литиевые аккумуляторы для обслуживания американского производства электромобилей компаний Ford Motor, Volkswagen AG и Kia. Правда, строительство в США двух заводов SK Innovation попало под угрозу остановки, а это серьёзное ограничение и удар по экономике в США. Последнее обстоятельство заставляет американских лоббистов просить действующего президента США Джо Байдена наложить вето на решение ITC.

Сегодня компания SK Innovation также заявила, что она будет обращаться в администрацию Байдена с просьбой наложить вето на постановление ITC, ведь они делают так много для развития США. Разве можно за такое наказывать? А мы добавим: разве в прошлом наказали за подобное поведение компанию Rambus? Нет! Руководство Rambus пыталось уничтожить все доказательства того, что компания получила патенты на сигнальные интерфейсы DRAM до утверждения их в качестве общеиндустриального стандарта. Зато сегодня Rambus получает лицензионные отчисления со всей отрасли производства памяти и контроллеров памяти и мало кто помнит, что права на это они получили жульнически.