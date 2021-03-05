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OPPO стал самым популярным брендом смартфонов в Китае, опередив Vivo, Huawei и Xiaomi

Китай является одним из самых крупных и самых конкурентных рынков смартфонов. Сообщается, что в этом году лидером по продажам смартфонов в Поднебесной стала компания OPPO, опередив таких китайских гигантов как Vivo, Huawei и Xiaomi.

9to5google.com

9to5google.com

Согласно данным исследовательской компании Counterpoint Research, OPPO увеличила своё присутствие на рынке смартфонов Китая до 21 процента. К ней вплотную приближается Vivo, которой принадлежит 20 процентов рынка. Третью позицию делят сразу три компании. Huawei, Apple и Xiaomi занимают по 16 процентов. Counterpoint отмечает, что OPPO увеличила свои продажи на рынке Китая на 26 процентов по сравнению с прошлым годом. Также сообщается, что более 65 процентов всех смартфонов, проданных в Китае в четвёртом квартале 2020 года, поддерживают 5G.

9to5google.com

9to5google.com

Аналитики предполагают, что OPPO удалость достичь успеха благодаря выпуску крайне удачной серии смартфонов Reno 5. Они предлагают достаточно широкую функциональность по более низкой цене, чем предшественники. Благодаря этому OPPO захватила рынок доступных устройств высокого уровня в Китае. Позиции компании в среднем ценовом сегменте укрепила удачная A-серия. Кроме того, на руку OPPO сыграл и упадок Huawei.

Напомним, что ранее безоговорочным лидером мобильного рынка Китая была Huawei, однако с августа прошлого года продажи смартфонов бренда неуклонно снижаются. Виной тому американские санкции, которые оградили компанию от многих востребованных технологий.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, финансовые новости и аналитика,
Теги: смартфон, рынок, китай, продажи, oppo
смартфон, рынок, китай, продажи, oppo
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