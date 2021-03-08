Xiaomi в этом году выпустит смартфон с суммарной мощностью систем зарядки в 200 Вт

Сетевые источники сообщают о том, что китайская компания Xiaomi проектирует новый смартфон, который сможет удивить пользователей мощностью реализованных средств зарядки. Утверждается, что речь идёт об аппарате Mi MIX следующего поколения. Презентация новинки якобы состоится во второй половине текущего года.

Устройству приписывают наличие систем зарядки общей мощностью 200 Вт. Это быстрая проводная подзарядка, технология беспроводной зарядки, а также система реверсивной беспроводной зарядки для пополнения запаса энергии небольших гаджетов.

Нужно отметить, что в ассортименте Xiaomi уже есть аппарат Mi 10 Ultra, суммарная мощность систем подзарядки которого составляет 180 Вт. В частности, реализована сверхбыстрая 120-ваттная проводная зарядка, беспроводная зарядка на 50 Вт и реверсивная зарядка мощностью 10 Вт.

В готовящейся новинке, вполне возможно, вырастет мощность проводной зарядки и реверсивной беспроводной зарядки.

По данным Counterpoint Technology Market Research, в прошлом году в Европе было реализовано 185,9 млн смартфонов. Компания Xiaomi заняла третье место в списке ведущих производителей с долей в 14 %. Спрос на аппараты Xiaomi подскочил практически вдвое — на 90 %.