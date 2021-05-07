Tesla в этом году отыграется на рынке Европы, увеличив долю в полтора раза

В 2019 году Tesla контролировала почти треть рынка электромобилей в Европе, но в прошлом году её доля сократилась до 13 %. По мнению экспертов, решение Tesla увеличить объёмы экспорта электромобилей в регион позволит компании в текущем году поднять показатель до 20 %, вплотную приблизившись к главному сопернику в лице Volkswagen.

Недавно стало известно, что запуск производства электромобилей Tesla в окрестностях Берлина может задержаться до следующего года, поэтому компании придётся по-прежнему полагаться на импортируемые машины. Они поставляются как из США, так и из Китая. По прогнозам составляющего отчёт по европейскому рынку электромобилей Маттиаса Шмидта (Matthias Schmidt), необходимость поддержать спрос на рынке Европы поставками электромобилей зарубежной сборки позволит Tesla по итогам текущего года увеличить свою долю до 20 %. Это чувствуется уже по увеличению объёмов поставок Tesla в первом квартале: к концу отчётного периода доля производителя выросла до 15,6 %.

По оценкам одного из немецких конкурентов, Tesla сможет в этом году продать на рынке Европы около 229 тысяч электромобилей. Если учесть, что по итогам года в регионе может быть поставлено на учёт более миллиона электромобилей, то доля Tesla в этом случае окажется даже выше 20 %. Впрочем, против такого сценария будут работать проблемы с поставками, как убеждён эксперт.

На мировом рынке, по прогнозу UBS, лидерами в сегменте электромобилей уже в следующем году станут Volkswagen и Tesla, каждая из компаний сможет поставить по 1,2 млн машин. В этом году Tesla рассчитывает выпустить не менее 750 тысяч электромобилей. Европа снова станет важным для компании рынком сбыта, если в этом регионе удастся реализовать около 30 % выпущенных машин.