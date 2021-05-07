Итальянский астрофизик сфотографировал падающую китайскую ракету в 700 км от Земли

Итальянский астрофизик и астроном Джанлука Маси (Gianluca Masi), руководитель онлайн-проекта Virtual Telescope Project, запечатлел вторую ступень ракеты Чанчжэн-5В, когда та пролетала на расстоянии 700 км над роботизированным телескопом «Elena». Как ожидается, вскоре ракета войдёт в плотные слои атмосферы и её несгоревшие остатки упадут на Землю.

«Во время получения изображения ступень ракеты находилась примерно в 700 км от нашего телескопа, в то время как Солнце находилось всего на несколько градусов ниже горизонта, поэтому небо было невероятно ярким, — сообщил Маси. — Эти условия сделали съёмку довольно экстремальной, но нашему роботизированному телескопу удалось запечатлеть этот огромный кусок (космического) мусора». «Это ещё один значительный успех, демонстрирующий удивительные возможности нашей робототехнической установки в отслеживании этих объектов», — добавил он.

Ракета Чанчжэн-5В использовалась для запуска на орбиту основного модуля Tianhe («Млечный путь») будущей Т-образной космической станции. Китай планирует смонтировать космическую станцию ​​к 2022 году, что потребует ещё 10 запусков.

В «Роскосмосе» сообщили, что движение ракеты отслеживает Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) ЦНИИмаш. «По предварительным расчётам, объект может войти в атмосферу Земли вечером 8 мая, время и координаты входа будут уточнены не ранее чем за сутки до события», — пояснили в ведомстве корреспонденту ТАСС. На Землю могут упасть лишь отдельные элементы конструкции ракеты, так как её большая часть сгорит в плотных слоях земной атмосферы.