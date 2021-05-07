Ролевой экшен Baldur’s Gate: Dark Alliance эпохи PS2 получит новую жизнь на современных системах уже сегодня

Издательство Interplay Entertainment и студия-разработчик Black Isle через портал IGN анонсировали планы по перевыпуску своего ролевого экшена Baldur’s Gate: Dark Alliance на современных системах.

Baldur’s Gate: Dark Alliance поступит в продажу для PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch уже сегодня, 7 мая, по цене $30 (рублёвый эквивалент не уточняется). На PS5, Xbox Series X и S проект будет работать по обратной совместимости.

Вдобавок к перечисленным устройствам перевыпуск Baldur’s Gate: Dark Alliance также запланирован для ПК и мобильных платформ. До этих систем игра доберётся к концу текущего года.

Стоит оговориться, что речь идёт не о ремейке и даже не о ремастере — Baldur’s Gate: Dark Alliance выйдет на перечисленных выше платформах практически в первозданном виде.

Единственной отличительной особенностью перевыпуска Baldur’s Gate: Dark Alliance станет поддержка разрешения 4K. Проект также сохранит локальный кооперативный режим на двух человек, который был в оригинальной игре.

Помимо знакомого по классическим ролевым играм BioWare антуража, Baldur’s Gate: Dark Alliance предлагает трёх настраиваемых героев, дюжину локаций, более 40 типов монстров (включая боссов), четыре уровня сложности и «звёздный» дубляж.

Оригинальная Baldur’s Gate: Dark Alliance дебютировала в декабре 2001 года на PlayStation 2, а впоследствии добралась до Xbox, Nintendo GameCube и Game Boy Advance.