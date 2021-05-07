Tesla призналась, что не сможет запустить полный автопилот к концу года

Генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) остаётся сторонником идеи скорейшего внедрения автопилота в легковом транспорте. К концу этого года, по его словам, электромобили Tesla смогут обходиться без вмешательства водителя в большинстве дорожных ситуаций. Калифорнийские власти утверждают, что подобные заявления кажутся слишком самонадеянными даже представителям Tesla.

Департамент транспортных средств Калифорнии (DMV) распространил памятку, в которой опирается на собственную оценку степени готовности автопилота специалистами Tesla. По словам источника, нынешний уровень развития систем активной помощи водителю Tesla соответствует от силы второму уровню автономности по классификации SAE. Водитель в данном случае обязан постоянно контролировать поведение автоматики, о полной автономности речи и быть не может.

Представители Tesla, как отмечает Reuters, сами признают факт экстраполяции возможностей своих систем главой компании, когда он говорит о вероятности ввода в коммерческую эксплуатацию автопилота высшего, пятого уровня к концу текущего года. По крайней мере, компания не может гарантировать, что такой прогресс будет достигнут в этом году. По мнению властей Калифорнии, подобные расхождения в оценках и заявлениях со стороны Tesla могут создавать у потребителей ложное представление о возможностях техники, что может привести к трагическим последствиям. Илон Маск не раз заявлял, что автоматика Tesla уже на порядок безопаснее реального водителя, но каждый из инцидентов с участием электромобилей марки привлекает серьёзное общественное внимание.