Gigabyte выпустит флагманскую видеокарту Aorus Radeon RX 6900 XT Xtreme WaterForce WB с массивным водоблоком

Компания Gigabyte собирается выпустить графический ускоритель Aorus Radeon RX 6900 XT Xtreme WaterForce WB. Новинку выделяет оснащение водоблоком для подключения к жидкостной системе охлаждения. Изображениями видеокарты поделился портал VideoCardz.

В основе Aorus Radeon RX 6900 XT Xtreme WaterForce WB используется полностью нестандартная печатная плата с тремя 8-контактными разъёмами дополнительного питания.

На данный момент частотные характеристики новинки неизвестны, однако модель будет базироваться на отборных графических процессорах Navi 21 XTXH, характеризующихся более высоким потенциалом разгона.

Набор внешних видеоинтерфейсов у видеокарты тоже нестандартный. В него входят два разъёма HDMI 2.1 и два DisplayPort 1.4. Разъём USB Type-C, который имеется у референсной версии Radeon RX 6900 XT, здесь отсутствует.

Установленный водоблок системы жидкостного охлаждения получился достаточно толстым, поэтому новинка будет иметь двухслотовое исполнение. Отметим, что водоблок отвечает за отвод тепла не только от GPU, но также от цепей питания и микросхем памяти. О дате официального анонса модели Aorus Radeon RX 6900 XT Xtreme WaterForce WB пока ничего неизвестно.