3DNewsТехнологии и рынок IT. НовостивидеокартыGigabyte выпустит флагманскую видеокарту...
Новости Hardware

Gigabyte выпустит флагманскую видеокарту Aorus Radeon RX 6900 XT Xtreme WaterForce WB с массивным водоблоком

Компания Gigabyte собирается выпустить графический ускоритель Aorus Radeon RX 6900 XT Xtreme WaterForce WB. Новинку выделяет оснащение водоблоком для подключения к жидкостной системе охлаждения. Изображениями видеокарты поделился портал VideoCardz.

В основе Aorus Radeon RX 6900 XT Xtreme WaterForce WB используется полностью нестандартная печатная плата с тремя 8-контактными разъёмами дополнительного питания.

На данный момент частотные характеристики новинки неизвестны, однако модель будет базироваться на отборных графических процессорах Navi 21 XTXH, характеризующихся более высоким потенциалом разгона.

Набор внешних видеоинтерфейсов у видеокарты тоже нестандартный. В него входят два разъёма HDMI 2.1 и два DisplayPort 1.4. Разъём USB Type-C, который имеется у референсной версии Radeon RX 6900 XT, здесь отсутствует.

Установленный водоблок системы жидкостного охлаждения получился достаточно толстым, поэтому новинка будет иметь двухслотовое исполнение. Отметим, что водоблок отвечает за отвод тепла не только от GPU, но также от цепей питания и микросхем памяти. О дате официального анонса модели Aorus Radeon RX 6900 XT Xtreme WaterForce WB пока ничего неизвестно.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Твердотельные накопители Gigabyte M30 формата М.2 имеют вместимость до 1 Тбайт
GeForce RTX 3080 Ti действительно получит 12 Гбайт памяти. Новинка уже якобы продаётся в ОАЭ за $3500
Gigabyte представила игровой компьютер Aorus Model S, который похож на Xbox Series X
Китайские продавцы объявили об отзыве Radeon RX 580, чтобы выманить видеокарты у их владельцев
Утечка: купить NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti можно будет за $999… если удастся найти
AMD сегодня выпустит специальную версию Radeon RX 6800 XT Midnight Black «не для всех»
Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: radeon rx 6900 xt, видеокарта, gigabyte
radeon rx 6900 xt, видеокарта, gigabyte
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Стартовали торги новой криптовалютой Chia, которая добывается при помощи SSD и HDD 198
SpaceX успешно испытала прототип космического корабля Starship SN15: ничего не взорвалось 116
Статистика Backblaze подтвердила старую истину: SSD ломаются гораздо реже, чем жёсткие диски 101
Британские морпехи испытали реактивные ранцы для штурма корабля 88

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Sony выпустит обновлённую PlayStation 5 с другими комплектующими, чтобы решить проблему с дефицитом
В США провели испытания в воздухе боевого беспилотника с искусственным «мозгом»
Игрок построил в Valheim огромную лестницу вокруг горы и смог подняться выше облаков
Новые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2: оружие, локации и численность команды разработчиков
Тесты демоверсии Resident Evil Village на GTX 1650, GTX 1050 Ti и более слабых видеокартах показали хорошую оптимизацию
WhatsApp пообещала не отключать пользователей, которые не приняли новые правила конфиденциальности, но может ввести ограничения 21 мин.
В Resident Evil Village планировали добавить Аду Вонг — она должна была спасти главного героя 38 мин.
Видео: парад спойлеров и сроки эксклюзивности PS5-версии в «последнем» трейлере Final Fantasy VII Remake Intergrade 56 мин.
Официально: Lost Judgment выйдет 24 сентября не только на PlayStation, но и на Xbox 2 ч.
CDPR подтвердила переговоры с моддерами по включению их работ в улучшенную версию The Witcher 3 3 ч.
Telegram ищет для Павла Дурова персонального помощника с высоким уровнем IQ 3 ч.
Red Hat нанимает инженеров для развития LLVM 3 ч.
88 % пользователей iOS 14.5 запрещают приложениями отслеживать их активность 6 ч.
Hardspace: Shipbreaker получила крупнейшее обновление с переделанным первым актом и новой системой прогресса 7 ч.
В Steam стартовали распродажи игр Devolver Digital и Bandai Namco со скидками до 90 % 7 ч.
Samsung, SK Hynix и Micron обвинили в сговоре для манипулирования ценами на оперативную память DRAM 26 мин.
Citroen представила компактный электромобиль Mi Ami Cargo для доставки товаров 43 мин.
Gelid представила вентилятор Stella Frost с оригинальным дизайном и двухконтурной ARGB-подсветкой 2 ч.
Amazon предложила добывать криптовалюту Chia в её облачном сервисе 2 ч.
Падающая китайская ракета должна войти в атмосферу Земли ночью 9 мая 3 ч.
Представлены ноутбуки Honor MagicBook X 14 и X 15 с чипами Intel по цене от $465 3 ч.
Zalman представила полностью чёрный башенный кулер CNPS10X Performa Black 4 ч.
Астронавт NASA сравнила полёты на «Союзе» и Crew Dragon 4 ч.
Gigabyte выпустит флагманскую видеокарту Aorus Radeon RX 6900 XT Xtreme WaterForce WB с массивным водоблоком 4 ч.
Американский регулятор выяснил, что производители специально ограничивают возможность ремонта продукции 4 ч.