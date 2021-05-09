Производитель экшен-камер GoPro продолжает нести убытки

Компания GoPro, всемирно известный производитель экшен-камер, отрапортовала о работе в первой четверти текущего финансового года, которая была закрыта 31 марта. Отчёт свидетельствует о том, что GoPro продолжает нести убытки, хотя они сокращаются.

Выручка за трёхмесячный период составила $203,68 млн против $119,40 млн годом ранее. Таким образом, по данному показателю зафиксирован рост в 70,6 %.

Чистые квартальные убытки, рассчитанные в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учёта (GAAP), составили $10,17 млн. Для сравнения: в первом квартале прошлого года потери были значительно выше — $63,53 млн. Таким образом, чистые убытки сократились более чем в шесть раз. Потери в пересчёте на одну ценную бумагу за год уменьшились с 43 до 7 центов.

Отмечается, что в апреле нынешнего года число подписчиков GoPro превысило знаковую отметку в 1 млн. Продажи камер в течение минувшего квартала оказались на уровне приблизительно 700 тыс. штук.

Говорится также, что покупатели экшен-камер GoPro предпочитают модели стоимостью более $300: на них пришлось около 95 % всей выручки в соответствующем сегменте.