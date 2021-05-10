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На «поспешное» прохождение Biomutant потребуется 12 часов, а на полное исследование — больше полусотни

Руководитель шведской студии Experiment 101 Стефан Люнгквист (Stefan Ljungqvist) в интервью порталу GamingBolt рассказал, сколько времени придётся потратить на прохождение Biomutant.

Напомним, Люнгквист уже обсуждал в СМИ продолжительность Biomutant. Было это ещё в 2017 году, и за прошедшее с тех пор время проект успел заметно вырасти в размерах, а его авторы — прибавить в амбициях.

В 2017-м Biomutant была «рассчитана минимум на десять часов». В 2021-м показатели увеличились: на «поспешное» прохождение игры (только основной квест, пропуск диалогов, никакого исследования мира) уйдёт от 12 до 15 часов.

Если же пользователь решит удариться в необязательные активности и не торопиться с поглощением сюжета, то, как уверяет Люнгквист, в Biomutant можно будет провести более 50 часов своей жизни.

«С другой стороны, один из членов нашей команды проходит Biomutant в своём стиле. На счётчике у него уже более 65 часов, а он до сих пор не закончил. Так что всё зависит от того, какого типа вы игрок», — объяснил Люнгквист.

Разработчики называют Biomutant сочетанием постапокалипсиса, кунг-фу и фэнтези. В роли енота-мутанта, владеющего боевыми искусствами, пользователям предстоит определить судьбу внутриигрового мира.

Biomutant поступит в продажу 25 мая текущего года для ПК (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 4 и Xbox One. В недавних геймплейных роликах журналисты показали редактор персонажа и боевую систему.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: biomutant, experiment 101, thq nordic
biomutant, experiment 101, thq nordic
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