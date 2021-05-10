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Vivo пообещала три года выпускать обновления для флагманских смартфонов

Китайская компания Vivo сообщила о расширении программы поддержки своих флагманских смартфонов: речь идёт о мощных аппаратах семейства X-Series, которые дебютируют в текущем году.

Vivo намерена распространять обновления операционной системы Android и апдейты, связанные с безопасностью, в течение трёх лет с момента выхода новых смартфонов X-Series. Данная политика затронет устройства, выпущенные после июля 2021-го.

Компания Vivo отмечает, что будущие смартфоны X-Series получат самые современные электронные компоненты, а поэтому смогут оставаться актуальными в течение нескольких лет. В данном свете трёхлетнее обновление программной части поможет обеспечить безопасность пользовательских данных, а также позволит реализовывать новые функции.

Политика распространяется на смартфоны для европейского, австралийского и индийского рынков. Прочие аппараты будут получать апдейты в соответствии со стандартным циклом.

По оценкам IDC, в первом квартале нынешнего года по всему миру было поставлено 345,5 млн смартфонов, что на 25,5 % больше по сравнению с прошлогодним результатом. Vivo занимает пятое место в списке ведущих производителей с долей 10,1 %. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: vivo, смартфон, обновление, апдейт
vivo, смартфон, обновление, апдейт
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