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HyperX представила новые модули памяти Predator DDR4 с частотой до 5333 МГц

Бренд HyperX, специализирующийся на выпуске продуктов для игровых компьютеров и киберспортивных систем, анонсировал новые модули оперативной памяти Predator стандарта DDR4.

Представлены решения с частотой 5000, 5133 и 5333 МГц. Ёмкость составляет 8 Гбайт; модули будут предлагаться в комплектах из двух штук суммарным объёмом 16 Гбайт.

Изделия получили радиатор охлаждения с агрессивным дизайном. Сообщается, что все модули проходят всестороннее тестирование; на них предоставляется пожизненная гарантия.

Предусмотрена поддержка оверклокерских профилей Intel XMP, что облегчит подбор настроек подсистемы оперативной памяти в UEFI.

В целом, как отмечается, семейство HyperX Predator DDR4 включает модули с частотой от 2666 до 5333 МГц. В зависимости от модификации ёмкость может составлять 8, 16 и 32 Гбайт. Доступны комплекты из двух, четырёх и восьми штук суммарным объёмом до 256 Гбайт.

Стоимость новых наборов на 16 Гбайт с частотой 5000, 5133 и 5333 МГц равна соответственно 870, 995 и 1245 долларам США. 

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Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры,
Теги: hyperx, память, оперативная память, озу, kingston
hyperx, память, оперативная память, озу, kingston
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