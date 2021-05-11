Игровой ноутбук Razer Blade 15 Advanced на платформе Intel Tiger Lake-H будет стоить от $2300

Компания Razer представила обновлённый портативный компьютер Blade 15 Advanced для любителей игр: в основу легла аппаратная платформа Intel Tiger Lake-H с процессорами Core одиннадцатого поколения. Приём предварительных заказов на устройство уже начался.

Ноутбук оборудован 15,6-дюймовым дисплеем. При этом доступны конфигурации с экраном формата Full HD (1920 × 1080 точек), QHD (2560 × 1440 пикселей) и 4К (3840 × 2160 пикселей; поддержка сенсорного управления). Частота обновления составляет соответственно 360, 240 и 60 Гц.

«Сердце» лэптопов — чип Core i7-11800H, который содержит восемь вычислительных ядер с поддержкой многопоточности и тактовой частотой 2,3–4,6 ГГц. Объём оперативной памяти DDR4-3200 составляет 16 или 32 Гбайт, вместимость твердотельного накопителя PCIe — 1 Тбайт.

Для видеоподсистемы доступен выбор из дискретных графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 3060 (8 Гбайт), GeForce RTX 3070 (8 Гбайт) и GeForce RTX 3080 (8/16 Гбайт).

Прочее оснащение таково: адаптер Wi-Fi 6E AX210 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax), контроллер Bluetooth 5.2, клавиатура с индивидуальной подсветкой кнопок Razer Chroma, аудиосистема THX Spatial Audio со стереодинамиками, два интерфейса Thunderbolt 4 (USB Type-C), два разъёма USB Type-C 3.2 Gen2, три порта USB Type-A 3.2 Gen2. Габариты составляют 15,8 × 235 × 355 мм, вес — 1,99 кг.

Цена Razer Blade 15 Advanced начинается с 2300 долларов США.