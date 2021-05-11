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MSI обновила игровые ноутбуки процессорами Tiger Lake-H и видеокартами GeForce RTX 3000

С релизом процессоров Intel семейства Tiger Lake-H компания MSI представила целую серию собственных решений на новых CPU. Обновление модельного ряда ноутбуков коснулось не только электронной начинки, но и внешнего вида устройств.

https://www.tomshardware.com/

Ноутбуки MSI GE76 Raider и GE66 Raider внешне почти не отличаются друг от друга, но снащены 17,3- и 15,6-дюймовыми дисплеями соответственно. В первом случае используются дисплеи с разрешением до 4K и с частотой до 240 Гц (в случае с QHD), а во втором — только Full HD, но с частотой до 360 Гц. 17-дюймовые ноутбуки с дисплеями большего разрешения появятся позже в мае и июне.

Оба новых MSI Raider получили в максимальной комплектации Intel Core i9-11980HK с возможностью разгона и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 с 16 Гбайт памяти. Ноутбуки могут нести до 32 Гбайт оперативной памяти и твердотельный накопитель до 2 Тбайт. Хотя дизайн серий остался прежним, производитель провёл апгрейд системы охлаждения.  Добавились FHD-камеры, Wi-Fi 6E и порт Thunderbolt 4.

https://www.tomshardware.com/

Серия MSI Stealth пополнила 17,3-дюймовым ноутбуком GS76 с восьмиядерным процессором без возможности разгона. Однако он будет доступен в версиях с объёмом оперативной памяти до 64 Гбайт (3200 МГц). Ёмкость SSD может достигать 2 Тбайт. Аккумулятор обладает ёмкостью 99,9 Вт·ч. Позже в этом месяце появятся в продаже лэптопы, оснащённые дисплеями с разрешением QHD. Новинка получит более «тактильную» клавиатуру, чем предыдущая 17-дюймовая версия Stealth GS75.

Игровые ноутбуки среднего уровня MSI GL66 Pulse и Crosshair отличаются друг от друга в основном дизайном. Оба варианта стоят от $959 за модель с Core i5-11400H и GeForce RTX 3050. Оба имеют RGB-подсветку клавиатуры. Но если вышеописанные Raider и Stealth оснащены SSD с интерфейсов PCIe 4.0, то эти новинки — только PCIe 3.0. Ёмкость SSD может достигать 1 Тбайт, а объём ОЗУ — 16 Гбайт.

Ещё одними бюджетными новыми игровыми ноутбуками MSI стали модели GF Katana и GT Sword. Они отличаются друг от друга только цветом — Katana заключена в чёрный корпус с красной клавиатурой, а Sword — в белый с синей.

https://www.tomshardware.com/

Katana стоит от 999 долларов (вариант с Core i7-11800H и RTX 3050 Ti) и до 1449 долларов Core i7 и RTX 3060. Белый ноутбук Sword выпускается в единственной конфигурации с Core i7 и RTX 3050 Ti за $1099. Он имеет 15,6-дюймовый дисплей с частотой 144 Гц, а Katana получит варианты на 15 и 17 дюймов.

https://www.tomshardware.com/

Не обошлось и без конкурентов MacBook Pro. Новый MSI Creator Z16 стоит от $2599 за комплектацию с Intel Core i7-11800H, GeForce RTX 3060, 32 Гбайт ОЗУ и SSD на 1 Тбайт. Конфигурация за $2999 использует Core i9-11900H и SSD на 2 ТБ.

В ноутбуках этой серии применяются минималистичные алюминиевые корпуса, а также сенсорные дисплеи с соотношением сторон 16:10, разрешением 2560 × 1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Имеется два порта Thunderbolt 4, слот для microSD-карт, веб-камера 720p и АКБ ёмкостью 90 Вт·ч.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, ноутбуки и нетбуки, видеокарты,
Теги: msi, ноутбуки, ноутбук игровой, tiger lake
msi, ноутбуки, ноутбук игровой, tiger lake
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