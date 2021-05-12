Netgear представила комплект Orbi Pro WiFi 6 Mini для построения ячеистых сетей

Компания Netgear анонсировала систему Orbi Pro WiFi 6 Mini AX1800 Mesh (SXK30), предназначенную для развёртывания беспроводных ячеистых сетей с высокой пропускной способностью в офисах или жилых помещениях большой площади.

Как отражено в названии, новинка поддерживает стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax). Само собой, обеспечивается совместимость со спецификациями Wi-Fi предыдущих поколений, в частности, с Wi-Fi 5 (802.11ac).

Возможна работа в двух частотных диапазонах — 2,4 и 5 ГГц. В первом случае достигается скорость передачи данных до 600 Мбит/с, во втором — до 1200 Мбит/с. Реализована технология MU-MIMO.

Базовый комплект включает основной маршрутизатор и один вспомогательный сателлит. В такой конфигурации обеспечивается покрытие площади до 370 квадратных метров. За счёт подключения дополнительных сателлитов этот показатель можно довести до 930 квадратных метров.

Каждое из устройств выполнено в корпусе с габаритами 148 × 68 × 189 мм. Основной маршрутизатор наделён одним портом Gigabit Ethernet WAN и тремя портами Gigabit Ethernet LAN. Сателлиты располагают четырьмя разъёмами Gigabit Ethernet LAN.

Цена базового комплекта составляет 300 долларов США. Дополнительные сателлиты обойдутся в 160 долларов.