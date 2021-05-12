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Утечка: эшеровская головоломка Manifold Garden выйдет на PS5 уже 20 мая

Гейм-дизайнер Уильям Чир (William Chyr) в описании к уже скрытому ролику у себя на YouTube-канале раньше времени объявил дату выхода версии своей эшеровской головоломки Manifold Garden для PlayStation 5.

Напомним, издание Manifold Garden для консолей нового поколения было заявлено в качестве временного эксклюзива Xbox Series X и S. Теперь, судя по всему, срок действия ограничения подходит к концу.

Manifold Garden поступит в продажу для PlayStation 5 уже 20 мая текущего года. За релиз в рознице отвечает компания iam8bit — ссылка на продукцию станет активна после официального анонса.

Премьера представляющего PS5-версию Manifold Garden трейлера состоится сегодня, 12 мая, в 19:00 по московскому времени. Так как ролик был скрыт, плеер с ним в настоящий момент недоступен.

Заглушка скрытого ролика с анонсом PS5-версии Manifold Garden

Заглушка скрытого ролика с анонсом PS5-версии Manifold Garden

Среди технических характеристик Manifold Garden на PlayStation 5 значится разрешение 4K (наверняка полноценное, как и на Xbox Series X). На консоли нового поколения Sony игра будет работать при 60 кадрах/с.

Кроме того, Чир обещает добавить в PS5-издание Manifold Garden поддержку тактильной отдачи контроллера DualSense и системы внутриигровой помощи, которая доступна для подписчиков PS Plus.

Manifold Garden дебютировала в октябре 2019 года на PC (Epic Games Store) и в сервисе Apple Arcade, а впоследствии добралась до PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Steam, Xbox Series X и S.

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Рубрики: Новости Software, игры, Пазл, Анонс, PlayStation,
Теги: manifold garden, william chyr studio
manifold garden, william chyr studio
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