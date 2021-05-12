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Первые подробности Corsairs Legacy: связь с «Одиссеей капитана Блада», сюжет и скриншоты

Студия Mauris представила подробности пиратского ролевого экшена Corsairs Legacy, действие которого будет разворачиваться в открытом мире сразу по окончанию событий книг «Одиссея капитана Блада».

Как рассказали разработчики, при создании Corsairs Legacy они вдохновляются многочисленными экранизациями, романами и играми по теме пиратов. Например, одним из источников является документальный сериал «Затерянное королевство пиратов», книги о капитане Бладе и биография Генри Моргана. В итоги Mauris пришла к тому, что хочет рассказать в сюжете игры о наследии Блада после окончания его пиратского пути. В Corsairs Legacy поклонники обнаружат множество отсылок к произведениям Рафаэля Сабатини, а отправной точкой для истории станет небольшое существующее приключение Блада.

В Corsairs Legacy будут механики ролевых экшенов от третьего лица, а также морские сражения. Действие игры начинается в 1689 году на острове Барбадос. Капитан Блад сложил своё пиратское снаряжение и занял пост губернатора Ямайки. Главным героем проекта выступает контрабандист Джек Рэкхем, который и не планировал становиться пиратом, но случайно попал в круговорот событий, которые изменят его жизнь. Образ протагониста будет близок к тому, который вы могли видеть в сериале «Чёрные паруса».

Сюжет игры не будет повторять историческую правду о Рэкхеме (и его смерть на виселице), а создаст ему более благородный и героический образ человека, который прошёл через лишения и стал грозой морей. Чтобы сделать всё аутентично, Mauris обратилась за консультацией к доктору исторических наук Кириллу Борисовичу Назаренко. Так, было решено переместить Рэкхема и других известных пиратов на 25 лет назад.

Интересно, что на логотипе Corsairs Legacy отображён череп Джека Рэкхема, а также сабли Энн Бонни и Мэри Рид — его любовниц, которые также будут фигурировать в игре. За основу был взят настоящий флаг героя, который дошёл до наших дней как символ пиратства.

Corsairs Legacy находится в разработке для ПК. Выход игры запланирован на этот год.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик,
Теги: corsairs legacy, mauris, ролевой экшен
corsairs legacy, mauris, ролевой экшен
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