Производитель электромобилей BYD выведет своё полупроводниковое подразделение на IPO

В 2004 году китайская компания BYD сформировала подразделение, которое сосредоточилось на разработке и производстве полупроводниковых компонентов для нужд данного автопроизводителя. Специализированные контроллеры, силовая электроника для электромобилей, датчики и светодиодные элементы — всё это BYD получает от «придворного» поставщика. Теперь подразделение готовится выйти на публичный фондовый рынок.

Соответствующую заявку для BYD Semiconductor, как отмечает Nikkei Asian Review, материнская компания уже подала с целью размещения акций подразделения в торговой секции Шэньчжэньской фондовой биржи. Сумма и сроки IPO не уточняются на данном этапе, но независимые оценки присваивают BYD Semiconductor величину капитализации около $4,65 млрд. Материнская компания в настоящий момент владеет не более чем 72,3 % акций подразделения, остальное принадлежит 34 внешним инвесторам, включая зарубежные фонды и китайскую компанию Xiaomi.

В сложившихся условиях главной заслугой BYD Semiconductor является способность подразделения снабжать головную компанию достаточным количеством полупроводниковых компонентов — влияние пресловутого дефицита производитель электромобилей в итоге почти не чувствует. Финансовые показатели BYD, тем не менее, могут ухудшиться из-за роста цен на сырьё. В прошлом году BYD Semiconductor сократила чистую прибыль на 31 % до $9,12 млн, но выручка компании выросла на те же 31 % до $223 млн.