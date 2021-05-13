3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиразработка и производство электроникиГрядущий флагман Google Pixel 6 показалс...
Новости Hardware

Грядущий флагман Google Pixel 6 показался на рендерах в совершенно новом дизайне

В этом году Google, как ожидается, представит свои первые флагманские смартфоны на фирменном чипе, разрабатываемом совместно с Samsung. Сегодня авторитетный инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) опубликовал рендеры Pixel 6, демонстрирующие кардинально переработанный дизайн устройства. Кроме того, он утверждает, что поисковый гигант вернётся к схеме, согласно которой он выпускал две версии флагманского смартфона.

Ожидается, что в этом году Google, вместе с базовым Pixel 6, представит более продвинутый Pixel 6 Pro. Оба устройства получат свежий оригинальный дизайн с прямоугольным блоком основной камеры, который растянется на всю ширину задней панели. Он будет прикрыт чёрным тонированным стеклом. В Google Pixel 6 будет двойная камеры, в то время как Pixel 6 Pro получит три сенсора основной камеры. К сожалению, информацией о спецификациях камер инсайдер не поделился, однако есть предположения, что третий датчик Pixel 6 Pro будет совмещён с телеобъективом.

Любопытно, что в оформлении Pixel 6, согласно утечке, будет использоваться три цвета. Большая часть задней панели будет окрашена в основной цвет, в то время как небольшая полоса над блоком камеры будет выполнена в более насыщенном тоне. В третий цвет будет окрашена рамка, опоясывающая весь смартфон.

Что касается передней панели, рендеры указывают на то, что Pixel 6 и 6 Pro получат очень тонкие рамки вокруг дисплеев, а фронтальная камера смартфонов будет располагаться в маленьком круглом вырезе в центе верхней части экрана. Сканер отпечатков пальцев будет встроен в дисплейную панель.

Ожидается, что Pixel 6 дебютируют в начале октября этого года. По некоторым данным, вместе со смартфонами будут представлены и Pixel Watch — первые умные часы Google, которые также засветились на опубликованных рендерах.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google действительно работает над фирменным процессором для Pixel — его упоминания нашли на официальном сайте Android
Google проговорилась о грядущих полностью беспроводных наушниках Pixel Buds A
В Google Pixel 6 появится поддержка сверхширокополосной связи для поиска вещей
ASUS представила флагманский смартфон Zenfone 8 Flip с откидной тройной камерой
Крупнейшие китайские телекоммуникационные компании исключили из Нью-йоркской фондовой биржи
Panasonic полностью прекратила выпуск телевизоров в Японии
Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, слухи, разработка и производство электроники,
Теги: смартфон, утечка, рендер, google, pixel
смартфон, утечка, рендер, google, pixel
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Компьютер месяца — май 2021 года 247
Жёсткие диски в России подорожали в несколько раз из-за популярности криптовалюты Chia 180
Демарш Илона Маска в отношении криптовалют обрушил курс биткоина 114
Китайские магазины стали бойкотировать Gigabyte, которая усомнилась в качестве электроники из Китая 102

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Учёные придумали способ зарядки электромобилей прямо во время движения
Демарш Илона Маска в отношении криптовалют обрушил курс биткоина
Настоящий фотореализм: Intel показала, как можно улучшить изображение на примере GTA V
Земля могла быть покрыта сплошным океаном, выяснили японские учёные и объяснили, почему этого не произошло
Видео: благодаря моду для Resident Evil Village удалось разглядеть таинственную личность в сцене после титров
Discord анонсировал новые функции для конкуренции с Clubhouse и обновил логотип 2 мин.
TikTok заблокировал доступ итальянским детям до 13 лет — удалено почти миллион аккаунтов 13 мин.
Dungeons & Dragons: Dark Alliance пополнит библиотеку Xbox Game Pass в день выхода 41 мин.
Ratchet & Clank: Rift Apart отправилась на золото почти за месяц до релиза 2 ч.
Видео: демонстрация нового режима и битва с кровожадом в дебютном геймплейном ролике Total War: Warhammer III 3 ч.
Слухи: релиз новой God of War отложили ещё несколько месяцев назад 4 ч.
Как в первый раз: Mass Effect Legendary Edition начала получать оценки журналистов 5 ч.
Microsoft впервые за долгое время запустила мероприятие Bug Bash для инсайдеров 5 ч.
Приложение, портал и трансляции: организаторы E3 2021 рассказали, как пройдёт мероприятие в этом году 6 ч.
MSI предупредила о поддельном сайте приложения Afterburner 7 ч.
Грядущий флагман Google Pixel 6 показался на рендерах в совершенно новом дизайне 20 мин.
Qualcomm отказалась от участия в MWC 2021 из-за продолжающейся пандемии 29 мин.
ФАС России снова не обнаружила нарушений в огромных ценах на видеокарты 45 мин.
Vivo V21 SE засветился в Geekbench с чипом Snapdragon 720G 2 ч.
Alibaba впервые отчиталась об убытках — всё из-за антимонопольного штрафа в $2,8 млрд 3 ч.
Хакеры получили выкуп почти в $5 млн в криптовалюте от оператора трубопроводов Colonial Pipeline 3 ч.
Итальянские антимонопольщики оштрафовали Google на 102 миллиона евро 3 ч.
Telefónica и Microsoft обеспечат промышленный сектор частными 5G-сетями и периферийными вычислениями 4 ч.
Sony представила чёрную и красную версии геймпада DualSense для PlayStation 5 по цене от $70 4 ч.
Galax выпустила GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3060 с аппаратным ограничителем майнинга 5 ч.