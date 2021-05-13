Грядущий флагман Google Pixel 6 показался на рендерах в совершенно новом дизайне

В этом году Google, как ожидается, представит свои первые флагманские смартфоны на фирменном чипе, разрабатываемом совместно с Samsung. Сегодня авторитетный инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) опубликовал рендеры Pixel 6, демонстрирующие кардинально переработанный дизайн устройства. Кроме того, он утверждает, что поисковый гигант вернётся к схеме, согласно которой он выпускал две версии флагманского смартфона.

Ожидается, что в этом году Google, вместе с базовым Pixel 6, представит более продвинутый Pixel 6 Pro. Оба устройства получат свежий оригинальный дизайн с прямоугольным блоком основной камеры, который растянется на всю ширину задней панели. Он будет прикрыт чёрным тонированным стеклом. В Google Pixel 6 будет двойная камеры, в то время как Pixel 6 Pro получит три сенсора основной камеры. К сожалению, информацией о спецификациях камер инсайдер не поделился, однако есть предположения, что третий датчик Pixel 6 Pro будет совмещён с телеобъективом.

Любопытно, что в оформлении Pixel 6, согласно утечке, будет использоваться три цвета. Большая часть задней панели будет окрашена в основной цвет, в то время как небольшая полоса над блоком камеры будет выполнена в более насыщенном тоне. В третий цвет будет окрашена рамка, опоясывающая весь смартфон.

Что касается передней панели, рендеры указывают на то, что Pixel 6 и 6 Pro получат очень тонкие рамки вокруг дисплеев, а фронтальная камера смартфонов будет располагаться в маленьком круглом вырезе в центе верхней части экрана. Сканер отпечатков пальцев будет встроен в дисплейную панель.

Ожидается, что Pixel 6 дебютируют в начале октября этого года. По некоторым данным, вместе со смартфонами будут представлены и Pixel Watch — первые умные часы Google, которые также засветились на опубликованных рендерах.