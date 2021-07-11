За Titanfall остались присматривать всего 1-2 человека — они же и решают проблемы с серверами

Координатор сообщества Respawn Entertainment Джейсон Гарза (Jason Garza) заявил, что, поскольку большая часть команды сосредоточена на Apex Legends, сетевой шутер Titanfall сейчас почти не получает внимания. За игрой присматривает всего пара человек.

Apex Legends стоит в центре стратегии Electronic Arts и Respawn Entertainment. Игра не демонстрирует никаких признаков замедления роста, не говоря уж об остановке. Однако за это пришлось заплатить. Многопользовательское сообщество Titanfall всё ещё активно, но онлайн-инфраструктура проекта испытывает проблемы. И, видимо, в срочном порядке решены они не будут.

Напомним, что в этом месяце хакеры взломали Apex Legends с призывом «спасти» Titanfall, которая страдает от сетевых атак уже три года. Их послание не было воспринято Respawn Entertainment серьёзно, поэтому хакеры организовали DDoS-атаку и на Titanfall 2. Поиграть в шутер на консолях с тех пор практически невозможно.

На недавней трансляции Джейсон Гарза рассказал, что над Titanfall сейчас работает всего 1-2 человек. «Всё, что я могу сказать, это то, что мы работаем над этим. Поэтому я перестал говорить о таких вещах, — сказал он. — Сообщество Titanfall не забыто, не заброшено или что-то вроде того. Мы всё ещё работаем над игрой, просто мы не можем телеграфировать свои шаги, и у нас есть только один или два человека, потому что остальные — все остальные — [брошены] на Apex, так что не расстраивайтесь. Мы работаем над этим, просто на исправление нужно время. Вы не можете просто нажать кнопку, чтобы всё починилось магическим образом».

Ранее Respawn Entertainment отчётливо дала понять, что из-за успеха Apex Legends студия не планирует возвращаться к серии Titanfall в ближайшее время. Однако сооснователь Respawn Entertainment Винс Зампелла (Vince Zampella) всё же хотел бы когда-нибудь увидеть возвращение франшизы.