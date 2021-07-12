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Евросоюз отложит введение цифрового налога для IT-компаний

По сообщениям сетевых источников, Европейская комиссия отложит свои планы по введению цифрового налога для IT-компаний до осени. Предполагается, что за счёт этого удастся повысить шансы на принятие глобальных реформ корпоративного налогообложения в регионе.

Изображение: Yves Herman / Reuters

Изображение: Yves Herman / Reuters

Согласно имеющимся данным, министр финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen) оказала давление на членов Еврокомиссии, потребовав отложить введение так называемого цифрового налога. Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

Ранее власти Евросоюза предлагали ввести цифровой налог для крупных IT-компаний. Предполагается, что дополнительные сборы помогут восстановлению европейской экономики после пандемии коронавируса. Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager) заявляла, что цифровой налог затронет сотни компаний, большая часть из которых базируется на территории Европы. При этом она не уточнила, какие именно компании затронут изменения, а также не озвучила возможный размер сбора.

Источник отмечает, что Брюссель должен был озвучить свои предложения по поводу цифрового налога на этой неделе, но перенёс дату на 20 июля. «Комиссия размышляет, как поддержать историческую сделку G20. В этом контексте мы рассматриваем возможность отсрочки до осени вынесение подробного предложения по цифровому налогу», — цитирует источник слова осведомлённого чиновника, пожелавшего сохранить конфиденциальность. Он также отметил, что окончательное решение ещё не принято и дальнейшие действия будут обсуждаться во время встречи председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) с Джаннет Йеллен, которая состоится на этой неделе.

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий,
Теги: цифровой налог, евросоюз, it-рынок
цифровой налог, евросоюз, it-рынок
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