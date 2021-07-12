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В июне объёмы торговли криптовалютой упали на 40 %

Объёмы торгов на основных криптовалютных биржах упали в июне более чем на 40 % по сравнению с маем, показало исследование базирующейся в Лондоне аналитической компании CryptoCompare, опубликованное в понедельник. В числе факторов, повлиявших на снижение активности на криптовалютном рынке она назвала введение жёстких мер правительством Китая в отношении майнинга и торговли цифровой валютой, а также более низкую волатильность виртуальных денег.

REUTERS/Edgar Su

REUTERS/Edgar Su

По данным CryptoCompare, объёмы спотовых торгов (с немедленной оплатой) упали на 42,7 % до $2,7 трлн, а объёмы долгосрочных криптовалютных сделок — на 40,7 % до $3,2 трлн.

«Турбулентность продолжалась, поскольку Китай продолжил реализацию жёстких мер, направленных против добычи биткоинов, — заявили в CryptoCompare. — В результате более низких цен и волатильности спотовые объёмы сократились».

Биткоин, крупнейшая криптовалюта на рынке виртуальных денег, упала в прошлом месяце в цене более чем на 6 %, достигнув минимума с января. Это связано в первую очередь с тем, что власти Китая ужесточили введённые месяцем ранее ограничения на торговлю и майнинг биткоинов.

По словам CryptoCompare, крупнейшая в США криптовалютная биржа Binance, которая столкнулась с пристальным вниманием регулирующих органов по всему миру, сохранила позиции крупнейшей платформы по объёмам спотовой торговли. Тем не менее объёмы продаж на Binance упали в июне на 56 % до $668 млрд.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: криптовалюта, биткоин, продажи
криптовалюта, биткоин, продажи
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