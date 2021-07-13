Решение Virgin Galactic продать часть акций вызвало падение их курсовой стоимости

Успешный суборбитальный полёт основателя Virgin Galactic и его попутчиков должен был способствовать росту капитализации этой компании, ориентированной на космический туризм, но решение продать акции на сумму $500 млн обратило эту тенденцию в снижение курса на 12 %. Капитализация компании в итоге сократилась на миллиард долларов США.

До того, как Virgin Galactic подала заявку на продажу примерно 4 % своих свободно обращающихся на рынке акций на сумму около $500 млн, их курсовая стоимость росла на 8 %, но после появления информации о продаже она снизилась на 12 %. С начала года акции Virgin Galactic выросли в цене на 84 %. Компания собирается провести в этом году ещё два тестовых суборбитальных полёта, прежде чем приступить к регулярной доставке туристов к границе земной атмосферы в 2022 году. Стоимость одного места на таком рейсе составит $250 тысяч долларов США.

Илон Маск (Elon Musk), который тоже интересуется организацией коммерческих пассажирских полётов в космос, забронировал билет на один из рейсов Virgin Galactic, как сообщили представители компании. В планы миллиардера также входит доставка пассажиров с одного континента на другой при помощи реактивных ракет многоразового использования. По всей видимости, Маск решил сперва лично испытать ощущение невесомости и приблизиться к границе земной атмосферы, чтобы получить дополнительную мотивацию для развития собственного бизнеса SpaceX.