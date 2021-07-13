Китай: США разрабатывают электромагнитное оружие и системы защиты от него — это изменит всё в энергетике и телекоммуникациях

Генераторы мощнейших электромагнитных импульсов (ЭМИ) могут стать новым видом наступательного вооружения. Совмещая кибератаки и удары ЭМИ можно без кровопролития и радиоактивных развалин добиться победы над самым сильнейшим противником. По данным китайских источников, в США в 2017 году начаты работы над подобным вооружением, а также разрабатывают меры по защите от его воздействия.

Сегодня самые протяжённые и современные телекоммуникационная инфраструктура и электрические сети у Китая. Это позволяет Поднебесной быстрее всех устремиться в будущее, но делает её зависимой от работы сетей. Внедрение ИИ в системы управления жизнью и производством поставили Китай в сильнейшую зависимость от работы связи и поставок электричества. Подобное оборудование защищено от природных воздействий, включая попадание молнии, но от мощного электромагнитного удара защита не предусмотрена.

Человечество давно поняло (но осознало ли?) что обмен ядерными ударами уничтожит на планете всё живое. Это оружие сдерживания. Но это не означает, что военные перестали планировать превентивные операции. ЭМИ-вооружение позволяет провести упреждающее воздействие практически без прямых жертв и способно принудить любое правительство к миру. В то же время необходимо привести собственную инфраструктуру в соответствие и защитить её от аналогичного вражеского воздействия.

На основе анализа отчётов правительства США, военных документов и законов, принятых Конгрессом США с 2017 года, китайские специалисты сделали вывод, что Соединённые Штаты включили защиту от угроз ЭМИ в свою стратегию национальной безопасности. В частности, в 2019 году бывший президент США Дональд Трамп подписал указ о координации национальных усилий по защите от ЭМИ, а через несколько месяцев Конгресс принял закон об увеличении бюджета на эту программу.

По мнению китайцев, США смогут защитить от ЭМИ-ударов жизненно важную инфраструктуру на своей территории к 2032 году. Это изменит баланс сил в пользу одной отдельно взятой страны. Для баланса во всём мире потребуются похожие усилия всех значимых в мире стран. Это означает, что требования к узлам телекоммуникаций и энергораспределительным структурам начнут постепенно изменяться с учётом внедрения защитных механизмов. Надо ли говорить, что за это тоже заплатит потребитель?