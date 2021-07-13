Почти 90 % россиян сталкиваются со звонками спамеров и мошенников

Ситуация с телефонным спамом и мошенничеством в российских мобильных сетях продолжает оставаться крайне актуальной. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ.

По данным аналитиков, только за последний месяц с назойливыми звонками с неизвестных номеров столкнулись 89 % россиян. При этом чаще других под прицел телефонных мошенников и спамеров попадали жители Центрального и Дальневосточного федеральных округов (93 %), несколько реже — жители Сибирского федерального округа (83 %). Немало жалоб на назойливые звонки зафиксировано от абонентов из Москвы и Санкт-Петербурга (92 % жителей российских столиц сталкивались с ними).

Более половины россиян (53 %) сообщили, что вызовы с неизвестных номеров и анонимные звонки доставляют серьёзное неудобство и вызывают негативные эмоции. При этом бороться со спам-звонками путём установки приложений с определителем номера пытается только каждый третий (31 %) абонент мобильных сетей. Пользователями таких программ-определителей номеров являются, как правило, молодые люди 18-24 лет.

С полной версией аналитического отчёта НАФИ можно ознакомиться по адресу nafi.ru/analytics.