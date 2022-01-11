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NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 511.17 WHQL с поддержкой GeForce RTX 3080 12GB

Компания NVIDIA выпустила пакет графического драйвера GeForce Game Ready 511.17 WHQL. В него добавлена поддержка новой модели видеокарты GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти. Кроме того, производитель исправил ряд старых проблем, наблюдавшихся в прошлых версиях видеодрайвера.

Источник изображения: NVIDIA

Источник изображения: NVIDIA

Компания указала, что исправила следующие проблемы:

  • в Detroit: Become Human наблюдались случайные «заикания» и застывания картинки;
  • мерцающий и исчезающий текст при использовании 12-бит цвета;
  • указатель мыши застревает после включения HDR в панели управления Windows или после переключения G-Sync в панели управления NVIDIA. Временное решение: щёлкните мышью (правой или левой кнопкой) — курсор мыши будет медленным в течение нескольких секунд и вернётся в нормальный режим работы.

Список известных проблем:

  • в Deathloop происходит сбой драйвера при игре с включённым Windows HDR; временное решение: изменить настройки Windows HDR;
  • Sonic & All-Stars Racing Transformed может вылетать на трассах, где игроки едут по воде;
  • в конфигурациях с несколькими мониторами может возникать случайное мерцание чёрного экрана;
  • после установки в панели управления NVIDIA типа мультиплексора дисплея на dGPU настройка не сохраняется при перезагрузке или возобновлении работы из режима S4;
  • экран перемещается в верхний левый угол при холодной загрузке, когда масштабирование изображения применяется к рабочему столу;
  • при включённом масштабировании изображения воспроизведение видео искажается или приводит к зависанию системы после выполнения перехода HDR в видеоприложениях DirectX 11 с использованием NVIDIA Image Scaling.

Скачать новый пакет графического драйвера GeForce Game Ready 511.17 WHQL можно с официального сайта NVIDIA или через приложение GeForce Experience.

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Рубрики: Новости Software, игры, Драйверы,
Теги: nvidia geforce, драйвер
nvidia geforce, драйвер
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