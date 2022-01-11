NVIDIA официально представила новую версию GeForce RTX 3080 — 12 Гбайт памяти, больше ядер и выше TDP

Компания NVIDIA официально представила графический ускоритель GeForce RTX 3080 c 12 Гбайт памяти. Карта основана на графическом процессоре GA102-220 — усовершенствованной версии чипа GA102-200, который используется в оригинальной GeForce RTX 3080 с 10 Гбайт памяти. Новая карта не будет выпускаться в эталонном исполнении NVIDIA Founders Edition.

В составе графического процессора GA102-220 присутствуют 8960 ядер CUDA. Напомним, прежняя версия карты с 10 Гбайт памяти имеет 8704 ядра. Кроме того, новый процессор получил 70 RT-ядер и 280 тензорных ядер. Максимальная заявленная частота GPU новой карты относительно оригинальной модели не изменилась и составляет 1710 МГц. Базовая снижена до 1,26 ГГц. У версии на 10 Гбайт показатель базовой частоты равен 1,44 ГГц.

Карта получила 12 Гбайт памяти GDDR6X с эффективной частотой 19 ГГЦ, разрядностью шины 384 бит и максимальной пропускной способностью 912 Гбайт/с. Пропускная способность памяти GeForce RTX 3080 с 10 Гбайт GDDR6X составляет 760 Гбайт/с (память медленнее и шина более узкая). Заявленный показатель энергопотребления модели GeForce RTX 3080 c 12 Гбайт памяти равен 350 Вт, что на 30 Вт выше, чем у модели с 10 Гбайт памяти.

Производитель не назвал рекомендованную стоимость GeForce RTX 3080 c 12 Гбайт памяти. Продажи ускорителя уже начались. Ранее сообщалось, что новинка в нереференсном исполнении была обнаружена по цене около 1700 евро.