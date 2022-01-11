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MSI представила GeForce RTX 3080 12GB в версиях Suprim, Gaming Trio и Ventus

Компания MSI представила свои версии графического ускорителя GeForce RTX 3080 c 12 Гбайт памяти. Производитель анонсировал видеокарты в исполнениях Suprim, Gaming Trio и Ventus. Все представляют собой массивные решения с трёхвентиляторными системами охлаждения.

Источник изображений: MSI

Источник изображений: MSI

Компания не указала рабочий диапазон частот своих новинок. Вероятно, что все представленные модели будут предлагаться как c заводским разгоном графического процессора, так и с эталонными частотами. Любопытной деталью является то, что для моделей Suprim X и Gaming Z Trio заявлен показатель энергопотребления на уровне 390 Вт. А для моделей Suprim, Gaming Trio Plus, Ventus 3X Plus OC и Ventus 3X Plus он составляет эталонные 350 Вт, заявленные NVIDIA.

Модели Suprim X и Gaming Z Trio оснащены тремя 8-контактными разъёмами для дополнительного питания. Остальные версии получили по два 8-контактных разъёма. Также все версии видеокарты GeForce RTX 3080 12GB от MSI получили по три разъёма DisplayPort 1.4a и по одному HDMI 2.1.

В составе GeForce RTX 3080 12GB используется графический процессор GA102-220 с 8960 ядрами CUDA, 70 RT-ядрами и 280 тензорными ядерами. В эталонном варианте базовая частота GPU составляет 1,26 ГГц, максимальная — 1,71 ГГц. Карта получила 12 Гбайт памяти GDDR6X с эффективной частотой 19 ГГЦ, разрядностью шины 384 бит и пропускной способностью 912 Гбайт/с.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: msi, geforce rtx 3080, видеокарты
msi, geforce rtx 3080, видеокарты
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