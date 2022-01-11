Пермский резидент «Сколково», компания «Промобот» продемонстрировала новую версию человекоподобного робота-компаньона Robo-C-2, которых может выражать различные эмоций, жестикулировать руками по команде извне и по команде инженера, а также общаться с аудиторией. В нём используются новые сервоприводы.

Робот обладает широким диапазоном регулирования микромимики. Благодаря технологии Promobot он может воспроизводить свыше 600 вариантов микромимики человека, реалистично имитируя человеческие эмоции.

По словам директора по развитию «Промобота» Олега Кивокурцева, новинка поступила в продажу по цене от 2,8 млн руб. Вскоре такие роботы отправят в торговые центры, МФЦ и музеи.

Всего на данный момент было продано в России 19 роботов модели Robo-C. Их приобрели МФЦ Москвы, Перми, медицинские вузы и музеи. Вместе с моделью Promobot V.4. компания поставила клиентам в 43 странах более 700 сервисных роботов.

«Руки робота способны выдержать нагрузку до одного килограмма, он может что-то взять в руку, указать направление, пожать руку собеседника», — сообщил Олег Кивокурцев.

Компания планирует научить робота в дальнейшем писать на разных языках и рисовать, а также оснастить его ногами на основе системы динамической стабилизации.

Инвесторами Promobot выступили Фонд развития интернет-инициатив, Фонд содействия инновациям, «МСП Банк» и Vostok Ventures. Всего по данным Crunchbase, объём инвестиций составил $8,1 млн. Наибольшей долей в Promobot владеет ООО «ФРИИ Инвест» (22 %). 2020 год ООО «Промобот» завершило с убытками в размере 5,3 млн руб. при выручке 203,6 млн руб.