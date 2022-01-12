Предсерийные образцы чипов AMD EPYC 7773X (Milan-X) уже продаются в Китае всего за $2800

На китайской торговой площадке Taobao обнаружены поздние тестовые образцы (Qualification Samples, QS) процессоров AMD EPYC 7773X, они предлагаются за $2 823,97, и это почти в 4 раза дешевле официальной розничной цены.

AMD анонсировала серверные процессоры линейки EPYC Milan-X с поддержкой технологии 3D V-Cache в ноябре прошлого года. Точную дату выхода чипов Milan-X компания не уточнила, лишь сообщила, что они появятся в продаже в I квартале 2022 года — видимо, поэтому поздние тестовые образцы уже утекли на рынок. В основе процессоров Milan-X те же ядра Zen 3 и тот же 7-нм техпроцесс, что и у чипов Milan. Оказавшийся у китайского продавца флагман EPYC 7773X может похвастаться 64 ядрами, поддержкой 128 потоков, а также 768 Мбайт кеша L3 за счёт технологии 3D V-Cache. Его показатель TDP достигает 280 Вт при базовой тактовой частоте 2,2 ГГц и пиковой 3,5 ГГц.

Ещё в августе один из крупнейших B2B-ретейлеров опубликовал на своём сайте цену этого процессора, и она составила внушительные $10 746,99. Неудивительно, что продавец на Taobao просит за предсерийный EPYC 7773X всего чуть более четверти цены — продавать такие товары не совсем законно, да и технические характеристики представленного на площадке экземпляра не соответствуют финальным: базовая тактовая частота составляет 2,1 ГГц, что на 100 МГц меньше заявленной производителем, а пиковая вообще не указана. Процессоры Milan-X не потребуют апгрейда материнской платы и подойдут в тот же сокет SP3, что и Milan. Но не исключено, что потребуется обновление прошивки.