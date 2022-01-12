NVIDIA: пользователи недорогих видеокарт чаще пропускают поколение в ожидании следующего

Представители NVIDIA уже отмечали, что в настоящее время владельцами видеокарт поколений Ampere и Turing являются не более четверти всех обладателей GeForce, поэтому в ближайшие годы при условии победы над дефицитом парк игровых видеокарт будет обновляться очень активно. При этом известно, что покупатели недорогих графических решений чаще склонны пропускать новое поколение видеокарт ради последующего.

Подобными оценками на мероприятии Needham Growth Conference поделилась финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress). По её словам, пиковым показателем проникновения любой графической архитектуры обычно являются 50 % от пользовательской базы. Сейчас Ampere и Turing сообща занимают не более 25 % этой базы, поэтому потенциал обновления парка видеокарт остаётся значительным. Семейство Turing вышло первым, Ampere появилось следом, но оба предлагают любителям игр возможность аппаратного ускорения трассировки лучей. Распространение видеокарт поколения Ampere по рынку происходит в два раза быстрее, чем в случае с Turing, и в четыре раза быстрее по сравнению с Pascal, как недавно отметили представители компании.

При этом нельзя утверждать, как отмечает Колетт Кресс, что потребители покупают видеокарту каждого нового поколения в обязательном порядке. Часть аудитории пропускает какое-то поколение в ожидании следующего. Особенно чётко эта тенденция выражена в нижнем ценовом сегменте, как добавила финансовый директор NVIDIA. Одновременное присутствие в продаже видеокарт текущего и предыдущего поколений является распространённой практикой, по её словам.