3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостифинансовые новости и аналитикаNVIDIA: пользователи недорогих видеокарт...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

NVIDIA: пользователи недорогих видеокарт чаще пропускают поколение в ожидании следующего

Представители NVIDIA уже отмечали, что в настоящее время владельцами видеокарт поколений Ampere и Turing являются не более четверти всех обладателей GeForce, поэтому в ближайшие годы при условии победы над дефицитом парк игровых видеокарт будет обновляться очень активно. При этом известно, что покупатели недорогих графических решений чаще склонны пропускать новое поколение видеокарт ради последующего.

Источник изображения: NVIDIA

Источник изображения: NVIDIA

Подобными оценками на мероприятии Needham Growth Conference поделилась финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress). По её словам, пиковым показателем проникновения любой графической архитектуры обычно являются 50 % от пользовательской базы. Сейчас Ampere и Turing сообща занимают не более 25 % этой базы, поэтому потенциал обновления парка видеокарт остаётся значительным. Семейство Turing вышло первым, Ampere появилось следом, но оба предлагают любителям игр возможность аппаратного ускорения трассировки лучей. Распространение видеокарт поколения Ampere по рынку происходит в два раза быстрее, чем в случае с Turing, и в четыре раза быстрее по сравнению с Pascal, как недавно отметили представители компании.

При этом нельзя утверждать, как отмечает Колетт Кресс, что потребители покупают видеокарту каждого нового поколения в обязательном порядке. Часть аудитории пропускает какое-то поколение в ожидании следующего. Особенно чётко эта тенденция выражена в нижнем ценовом сегменте, как добавила финансовый директор NVIDIA. Одновременное присутствие в продаже видеокарт текущего и предыдущего поколений является распространённой практикой, по её словам.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Лишь 14 % владельцев видеокарт NVIDIA GeForce перешли на архитектуру Ampere
NVIDIA: игровая архитектура Ampere распространяется по рынку в разы быстрее предшественников
NVIDIA представила настольную GeForce RTX 3050 — она выйдет 27 января по цене $249
AMD представила мобильные видеокарты Radeon RX 6000S со сниженным потреблением и более мощные Radeon RX 6000M
AMD представила видеокарту Radeon RX 6400, которую нельзя будет купить в рознице
Ford пообещала ещё раз удвоить объёмы производства электрических пикапов F-150 Lightning
Рубрики: Новости Hardware, видеокарты, финансовые новости и аналитика,
Теги: nvidia, geforce rtx, ampere, видеокарты, turing
nvidia, geforce rtx, ampere, видеокарты, turing
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Предварительные тесты мобильного Intel Core i9-12900HK — потребление до 113 Вт, температура до 99 °C, но быстрее Ryzen 9 5900HX на 29 % 134
Минпромторг придумал, как заставить госкомпании закупать компьютеры на отечественных процессорах 129
AMD считает, что Radeon RX 6500 XT не привлечёт внимание майнеров 128
NVIDIA сегодня представит и сразу выпустит GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти 103

© 1997-2022 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
NVIDIA допускает, что игровые видеокарты способствуют росту хэшрейта криптовалют
Фото дня: кристалл российского процессора Эльбрус-8С
Sony решила бороться с дефицитом PlayStation 5, увеличив производство PlayStation 4
Linux-смартфон PinePhone Pro Explorer Edition стал доступен для заказа по цене $399
В России новую версию GeForce RTX 3080 оценили от 170 тыс. рублей
Анонсирован Dystopians — похожий на Fallout Shelter симулятор колонии в киберпанке 23 мин.
Средний россиянин тратил более 4 часов в день на мобильные приложения в 2021 году 2 ч.
Apple очистила App Store от клонов ставшего вирусным приложения Wordle 2 ч.
Netskope: облачные сервисы стали главным источником киберугроз для корпоративных сетей 2 ч.
Microsoft исправила 96 уязвимостей в разных продуктах 2 ч.
Instagram позволит редактировать порядок размещения постов 2 ч.
Судья дал FTC ещё один шанс подать иск против Facebook 3 ч.
AMD выпустила видеодрайвер Radeon Software Adrenalin Edition 22.1.1 с поддержкой God of War и Monster Hunter Rise 3 ч.
В Fortnite появились торнадо, молнии и сигнальные пистолеты 3 ч.
Поклонники показали мультиплеерный мод для The Legend of Zelda: Breath of the Wild, за который могут получить $10 тыс. 4 ч.
EVGA представила видеокарты GeForce RTX 3080 FTW3 и XC3 с 12 Гбайт памяти по цене от $1250 29 мин.
Virgin Orbit расширит географию космических пусков на Великобританию и Японию 33 мин.
Планшет Moto Tab G70 получил 11" дисплей и процессор Helio G90T 47 мин.
GSA: «настоящие» 5G-сети с SA развернули только 10% операторов 52 мин.
InWin выпустила блоки питания с модульной системой кабелей P Series в белом цвете 3 ч.
NVIDIA стала заключать контракты на поставки электронных компонентов на годы вперёд для устранения дефицита в разных сегментах 3 ч.
Швейцарские учёные обнаружили необычную вытянутую форму у похожей на Юпитер экзопланеты 3 ч.
В Дублине и окрестностях прекращён приём заявок на подключение дата-центров к энергосети 3 ч.
ASUS представила видеокарты GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти по цене от €1519 3 ч.
Космическая обсерватория IXPE приступила к научным исследованиям 3 ч.