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«Приватный» смартфон Benco V80s лишён камер и приёмника GPS

Компания Benco анонсировала очень необычный Android-смартфон: устройство с обозначением V80s разработано с прицелом на обеспечение максимальной приватности пользователя. Ради предотвращения возможной слежки разработчики полностью лишила аппарат камер. Кроме того, у новинки нет встроенного приёмника GPS, так что точно отслеживать местоположение аппарата не удастся.

Источник изображений: Benco

Источник изображений: Benco

Несмотря на отсутствие селфи-камеры, смартфон получил дисплей с вырезом в верхней части. Чем продиктовано такое решение, не ясно. Экран имеет размер 6,52 дюйма по диагонали и обладает разрешением HD+ (1600 × 720 точек). В тыльной части корпуса находится сканер отпечатков пальцев.

Задействован процессор Unisoc SC9863A с восемью ядрами, работающими на частоте до 1,6 ГГц. Объём оперативной памяти может составлять 3 или 4 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 32 и 64 Гбайт соответственно.

Устройство располагает адаптером беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n. Аккумулятор имеет ёмкость 5000 мА·ч. Габариты составляют 165,6 × 76,7 × 9,45 мм, вес — 195 г.

Установлена операционная система Android 11. Смартфон рассчитан на работу в сотовых сетях 4G/LTE. Цену необычного аппарата разработчик не раскрывает. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: смартфон, приватность
смартфон, приватность
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