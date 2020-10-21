Эффективность охлаждения в PlayStation 5 не будет зависеть от ориентации консоли

В Сети продолжают появляться переводы отдельных частей интервью порталу 4Gamer технического директора Sony Interactive Entertainment Ясухиро Оотори (Yasuhiro Ootori). Ранее западные ресурсы обратили внимание на фрагмент о размерах PS5, а сейчас издание PlayStation Universe опубликовало высказывание руководителя насчёт устройства теплоотвода в консоли. Оказывается, PlayStation 5 одинаково хорошо охлаждается как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Ясухиро Оотори заявил: «Это часто задаваемый вопрос. [Если смотреть] с точки зрения разработчика, разницы в охлаждающей способности при горизонтальной и вертикальной установке нет. Я думаю, некоторые люди считают, что тепло должно рассеиваться лучше в вертикальном положении из-за эффекта дымохода. Однако в системе охлаждения с активным вентилятором его влияние находится на уровне погрешности. Кулер работает в соответствии с [заявленными] спецификациями как при горизонтальной, так и при вертикальной установке. Но лично мне больше нравится второй вариант расположения, при котором верх и низ логотипа PS сориентированы правильно».

Запуск PlayStation 5 в России состоится 19 ноября. Цена консоли на отечественном рынке составляет 37 999 руб. за цифровое издание и 46 999 руб. за стандартную версию.