Ubisoft запланировала расширение The Division за счёт двух новых игр, фильма и романа по мотивам

Французское издательство Ubisoft на своём официальном сайте рассказало о планах по развитию франшизы своих многопользовательских ролевых шутеров Tom Clancy's The Division на ближайшие годы.

Во-первых, речь идёт о двух новых играх серии — пока безымянной мобильной адаптации и условно-бесплатной The Division: Heartland от Red Storm Entertainment. Насчёт первой информации нет совсем, а насчёт второй — есть, но совсем немного.

События The Division: Heartland развернутся в новом антураже знакомой вселенной. Релиз ожидается на ПК, консолях и в облачных сервисах в 2021−2022 году. Желающие поучаствовать в тестированиях могут оставить заявку на сайте Ubisoft.

Во-вторых, ближе к концу текущего года Tom Clancy’s The Division 2 получит дополнительный контент, включая обещанный новый для серии режим. Подробностями поделятся позднее.

Реклама Прокрутите ниже, чтобы продолжить чтение

Напоследок Ubisoft напомнила о готовящемся усилиями Netflix и Ubisoft Film & Television фильме по мотивам, а также анонсировала роман (издавать его будет Aconyte), события которого развернутся после финала Tom Clancy’s The Division 2.