Опубликованы характеристики будущих видеокарт Radeon RX 6600 и Radeon RX 6600 XT

Один из пользователей китайского форума Chiphell опубликовал скриншоты утилиты GPU-Z, раскрывающие технические характеристики будущих графических ускорителей Radeon RX 6600 и Radeon RX 6600 XT. Обе новинки построены на базе GPU Navi 23.

Идентификатор модели Radeon RX 6600 XT — 73FF:C1. Графический процессор новинки оборудован 2048 потоковыми процессорами. В его состав также входят 128 текстурных блоков (TMU) и 32 блока растеризации (ROP). Согласно скриншоту GPU-Z, базовая частота GPU новинки составляет 1692 МГц. В режиме Boost частота чипа повышается до значения 2684 МГц. Видеокарта получила 8 Гбайт видеопамяти GDDR6 с поддержкой шины 128 бит и эффективной частотой 16 ГГц.

Модель Radeon RX 6600 получит идентификатор 73FF:C7. В составе графического процессора данной модели используются 1792 потоковых процессора, 112 блоков TMU и 32 блока растеризации. Информация о рабочих частотах GPU не указывается. Данная новинка тоже оснащена 8 Гбайт видеопамяти GDDR6 со 128-битной шиной.

Источник, предоставивший эти данные, ранее также поделился информацией о производительности обеих моделей видеокарт в тесте 3DMark Time Spy, а также данными об их эффективности в добыче криптовалюты Ethereum. Модель Radeon RX 6600 набирает в бенчмарке 7805 баллов, а Radeon RX 6600 XT — 9439 очков. Что касается хешрейта, то у обычного варианта Radeon RX 6600 он составляет 27 Мхеш/с, а у XT-версии — 30 Мхеш/с.

Анонс обеих новинок, а также мобильных видеокарт серии Radeon RX 6000 ожидается на выставке Computex 2021, которая будет проходить с 31 мая по 30 июня в форме онлайн-презентаций. AMD запланировала свою на 1 июня.