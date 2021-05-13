3DNewsТехнологии и рынок IT. НовостивидеокартыОпубликованы характеристики будущих виде...
Новости Hardware

Опубликованы характеристики будущих видеокарт Radeon RX 6600 и Radeon RX 6600 XT

Один из пользователей китайского форума Chiphell опубликовал скриншоты утилиты GPU-Z, раскрывающие технические характеристики будущих графических ускорителей Radeon RX 6600 и Radeon RX 6600 XT. Обе новинки построены на базе GPU Navi 23.

Идентификатор модели Radeon RX 6600 XT — 73FF:C1. Графический процессор новинки оборудован 2048 потоковыми процессорами. В его состав также входят 128 текстурных блоков (TMU) и 32 блока растеризации (ROP). Согласно скриншоту GPU-Z, базовая частота GPU новинки составляет 1692 МГц. В режиме Boost частота чипа повышается до значения 2684 МГц. Видеокарта получила 8 Гбайт видеопамяти GDDR6 с поддержкой шины 128 бит и эффективной частотой 16 ГГц.

Модель Radeon RX 6600 получит идентификатор 73FF:C7. В составе графического процессора данной модели используются 1792 потоковых процессора, 112 блоков TMU и 32 блока растеризации. Информация о рабочих частотах GPU не указывается. Данная новинка тоже оснащена 8 Гбайт видеопамяти GDDR6 со 128-битной шиной.

Источник, предоставивший эти данные, ранее также поделился информацией о производительности обеих моделей видеокарт в тесте 3DMark Time Spy, а также данными об их эффективности в добыче криптовалюты Ethereum. Модель Radeon RX 6600 набирает в бенчмарке 7805 баллов, а Radeon RX 6600 XT — 9439 очков. Что касается хешрейта, то у обычного варианта Radeon RX 6600 он составляет 27 Мхеш/с, а у XT-версии — 30 Мхеш/с.

Анонс обеих новинок, а также мобильных видеокарт серии Radeon RX 6000 ожидается на выставке Computex 2021, которая будет проходить с 31 мая по 30 июня в форме онлайн-презентаций. AMD запланировала свою на 1 июня.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ASUS представила видеокарту ROG Strix LC Radeon RX 6900 XT TOP с жидкостным охлаждением и заводским разгоном до 2525 МГц
В апреле самым популярным процессором в России внезапно стал Ryzen 9 5900X
Глава AMD Лиза Су анонсирует новые продукты на выставке COMPUTEX 2021
Китайские продавцы объявили об отзыве Radeon RX 580, чтобы выманить видеокарты у их владельцев
Утечка: купить NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti можно будет за $999… если удастся найти
AMD сегодня выпустит специальную версию Radeon RX 6800 XT Midnight Black «не для всех»
Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: видеокарты, amd
radeon rx 6600, radeon rx 6600 xt, видеокарты, amd
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Компьютер месяца — май 2021 года 227
Жёсткие диски в России подорожали в несколько раз из-за популярности криптовалюты Chia 177
Китайские магазины стали бойкотировать Gigabyte, которая усомнилась в качестве электроники из Китая 99
Настоящий фотореализм: Intel показала, как можно улучшить изображение на примере GTA V 71

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Настоящий фотореализм: Intel показала, как можно улучшить изображение на примере GTA V
В Германии создали автомобильный электродвигатель без постоянных магнитов — дешевле, экономичнее и эффективнее
Земля могла быть покрыта сплошным океаном, выяснили японские учёные и объяснили, почему этого не произошло
В России разработали умного дрона-охотника на борщевик
Xiaomi представила смартфон Redmi Note 10S с ярким экраном Full HD+ и чипом Helio G95
Слухи: разработка The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 близится к финалу, но в этом году игра не выйдет 16 мин.
Capcom в очередной раз похвасталась продажами Resident Evil 7 и Monster Hunter: World 27 мин.
Создатель Minecraft трудится над новой игрой, но разрабатывает её «в первую очередь для себя» 2 ч.
Основатель Ethereum пожертвовал на благотворительность более $1 млрд в криптовалюте 2 ч.
Ветераны Epic Games и Blizzard объединились в Lightforge Games, чтобы переосмыслить жанр ролевых игр 2 ч.
Facebook «перевезёт» цифровую валюту Diem из Швейцарии в США 2 ч.
IO Interactive наняла режиссёра Hitman: Blood Money и старшего гейм-дизайнера Cyberpunk 2077 2 ч.
Слухи: новую часть Donkey Kong взяла на себя команда разработки Super Mario Odyssey 3 ч.
Видео: благодаря моду для Resident Evil Village удалось разглядеть таинственную личность в сцене после титров 3 ч.
«Первая настоящая игра для PS5»: профильные СМИ остались под впечатлением от технической составляющей Ratchet & Clank: Rift Apart 3 ч.
Рынок серверов для HPC-систем в 2020 году вырос, несмотря на пандемию, а HPE осталась лидером рынка 14 мин.
Huawei проведёт 19 мая презентацию, на которой покажет новые смарт-часы, телевизоры и наушники 31 мин.
MediaTek представила 6-нм чип Dimensity 900 для продвинутых 5G-смартфонов среднего уровня 45 мин.
Технологии E Ink помогут в создании передовых настольных биопринтеров для печати белков и генов 48 мин.
Kioxia потратит $180 млн на расширение технопарка в Японии для передовых исследований в области флеш-памяти 54 мин.
В России разработают государственные стандарты искусственного интеллекта 2 ч.
Представлен монитор LG 34WP550-B с диагональю 34 дюйма и соотношением сторон 21:9 3 ч.
Motorola создаст по-настоящему беспроводную зарядку, передающую энергию на несколько метров 3 ч.
Южная Корея выделит на развитие своей полупроводниковой отрасли $450 млрд 3 ч.
Samsung начала подготовку к выпуску своего первого игрового смартфона 4 ч.