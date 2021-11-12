«Яндекс» поможет Instagram-предпринимателям привлечь клиентов со всего интернета

Платформа «Яндекс.Бизнес» сообщила о внедрении нового сервиса для предпринимателей, которые ведут свой бизнес в Instagram: флористов, кондитеров, дизайнеров и пр. Новый инструмент поможет в привлечении клиентов со всего интернета.

Сервис позволяет быстро создать сайт с витриной товаров или услуг. Формирование такой веб-страницы осуществляется автоматически на основе аккаунта в Instagram.

Создать сайт могут все пользователи рекламной подписки от «Яндекс.Бизнеса». Для этого при запуске новой рекламной кампании достаточно выбрать посты с товарами или услугами из Instagram-аккаунта, установить цены и добавить кнопку для заказа товаров и услуг.

Просматривать сформированный сайт смогут все пользователи интернета, в том числе те, кто не зарегистрирован в Instagram. Предприниматель может выбрать способ для общения — указать номер телефона для звонка или связи в удобном мессенджере.

Алгоритмы «Яндекса» подготовят рекламные объявления и при необходимости адаптируют тексты постов под них. После этого будут проанализированы все площадки «Яндекса» (поиск, карты, услуги, Дзен, сайты партнёров рекламной сети) и Google (поиск, YouTube и рекламная сеть), что позволит запустить рекламу везде, где есть потенциальные клиенты.

В личном кабинете предприниматели смогут просматривать статистику по звонкам, переходам и пр.