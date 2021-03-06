LG Energy Solution возьмёт на себя 70 % расходов по отзыву электромобилей Hyundai с дефектными батареями

В феврале компания Hyundai Motor должна была объявить о крупнейшем в истории отзыве электромобилей, в рамках которого будет произведена замена тяговых батарей. Почти $890 млн расходов на это мероприятие поделят между собой Hyundai и выпустившая аккумуляторы LG Energy Solution, причём последняя понесёт 70 % затрат.

Первоначально, напомним, поставщик батарей не хотел признавать своей вины, ссылаясь на дефекты системы быстрой зарядки, используемой Hyundai. Сумма на кону стояла не маленькая, поэтому обе корейские компании уже были готовы ввязаться в затяжные судебные разбирательства, но серьёзные амбиции Hyundai Motor в сегменте электромобилей подтолкнули производителя к быстрому достижению мирового соглашения.

Как поясняет Nikkei Asian Review, теперь LG Energy Solution согласна понести 70 % расходов на отзыв электромобилей Hyundai и замену тяговых батарей, а сам автопроизводитель возьмёт на себя оставшиеся 30 %. Аккумуляторы предстоит полностью заменить на 81 700 электромобилях, проданных в США, Южной Корее и Европе. В стоимости машины доля тяговой батареи доходит до 30 %, поэтому отзывная кампания влетит корейским компаниям в копеечку.

В январе текущего года, по данным SNE Research, корейские производители тяговых аккумуляторов сообща контролировали не более 27,2 % рынка, тогда как трио китайских производителей, CATL, BYD и CALB, заняло 44,2 % мирового рынка. Лидирующая в этом сегменте CATL в одиночку контролировала 31,2 % сегмента. Год назад лидерство принадлежало LG Energy Solution, выступавшей тогда под маркой LG Chem.