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LG Energy Solution возьмёт на себя 70 % расходов по отзыву электромобилей Hyundai с дефектными батареями

В феврале компания Hyundai Motor должна была объявить о крупнейшем в истории отзыве электромобилей, в рамках которого будет произведена замена тяговых батарей. Почти $890 млн расходов на это мероприятие поделят между собой Hyundai и выпустившая аккумуляторы LG Energy Solution, причём последняя понесёт 70 % затрат.

Источник изображения: Reuters

Источник изображения: Reuters

Первоначально, напомним, поставщик батарей не хотел признавать своей вины, ссылаясь на дефекты системы быстрой зарядки, используемой Hyundai. Сумма на кону стояла не маленькая, поэтому обе корейские компании уже были готовы ввязаться в затяжные судебные разбирательства, но серьёзные амбиции Hyundai Motor в сегменте электромобилей подтолкнули производителя к быстрому достижению мирового соглашения.

Как поясняет Nikkei Asian Review, теперь LG Energy Solution согласна понести 70 % расходов на отзыв электромобилей Hyundai и замену тяговых батарей, а сам автопроизводитель возьмёт на себя оставшиеся 30 %. Аккумуляторы предстоит полностью заменить на 81 700 электромобилях, проданных в США, Южной Корее и Европе. В стоимости машины доля тяговой батареи доходит до 30 %, поэтому отзывная кампания влетит корейским компаниям в копеечку.

В январе текущего года, по данным SNE Research, корейские производители тяговых аккумуляторов сообща контролировали не более 27,2 % рынка, тогда как трио китайских производителей, CATL, BYD и CALB, заняло 44,2 % мирового рынка. Лидирующая в этом сегменте CATL в одиночку контролировала 31,2 % сегмента. Год назад лидерство принадлежало LG Energy Solution, выступавшей тогда под маркой LG Chem.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: lg chem, hyundai, электромобили, аккумуляторы, отзыв
lg chem, hyundai, электромобили, аккумуляторы, отзыв
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