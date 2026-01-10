Итоги 2025 года: смартфоны

Прошедший год еще даже в момент его окончания (когда и пишется этот материал) кажется годом затишья перед серьезными потрясениями, которые должны произойти в 2026-м. И да, это касается не только рынка смартфонов, липкая предгрозовая атмосфера словно окутала весь мир — но здесь есть прямо конкретные признаки грядущих изменений. Причем не только к худшему, как ни странно, хотя мы и привыкли к тому, что все (почти) новости сегодня не сулят ничего хорошего. Как минимум 2025-й был совсем не так уж плох в этом отношении.

⇡#Искусственный интеллект снаружи

Но сначала, конечно, поговорим как раз о грядущих негативных изменениях. Спрут нейросетей задевает буквально все сферы жизни своими щупальцами, причем в самых необычных местах. Например, в 2025-м случился кризис с поставками оперативной памяти обычным пользователям — производители переориентируют производственные мощности на выпуск памяти для дата-центров. Впрочем, это вы и без нас знаете. А вот то, что это ударит по смартфонам, кажется вроде бы и очевидным, но в голову приходит не сразу.

Цены на смартфоны непредсказуемым образом начнут повышаться уже с начала 2026-го — прогнозы о величине этих изменений постоянно меняются, и каждый раз в сторону повышения. Причем если при сборке ПК страдают в первую очередь желающие построить максимально мощную систему из-за выбора DDR5, то здесь больше всего эта ситуация повлияет на рынок недорогих смартфонов. Дошло уже до абсурда — одно внутреннее подразделение Samsung отказало другому в продаже оперативной памяти по фиксированной цене. В общем, из-за вездесущей ИИ-шки будет несладко всем.

⇡#Искусственный интеллект внутри

Впрочем, вполне вероятно, скоро смартфоны с полноценной аппаратной начинкой, включающей в том числе и оперативную память, и вовсе станут не нужны. Уже появляются конкретные модели с интеграцией ИИ-агента на уровне операционной системы (причем в Китае — авторства ZTE), и разговоры о полностью «облачном» смартфоне, возможно, скоро перестанут быть просто разговорами. Хотя пока похоже на витания в облаках, вроде смутных идей о совместном устройстве Джонни Айва и Сэма Альтмана.

А вот что уже точно есть в реальности — это базовая ИИ-функциональность почти в каждом смартфоне. Кто-то, конечно, как обычно, опаздывает на этот поезд, но в целом встроенный ИИ-ускоритель получает уже каждый третий смартфон. В программном плане 2025-й можно назвать прорывным: расширенная нейросетевая функциональность стала доступна в базе не только в смартфонах Samsung и на Google Pixel (после колдовства с настройками), но и, в неменьшей степени, на смартфонах HONOR (вспомним хотя бы волшебную функцию превращения фото в видео) или на смартфонах TECNO/Infinix, в том числе и в бюджетном сегменте. Встроенный переводчик, обработка фотографий при помощи нейросетей, ИИ-помощник (от Gemini до Deepseek) – это теперь база, а не привилегия флагманов избранных брендов.

⇡#Смартфоны выходят на воздух

Все ждали от Apple в этом году (или каком-то другом из ближайших) два новых смартфона: складной и тонкий, возвращающий идею легкости и компактности в разговор об этих устройствах. Про так и не вышедший складной (и связанные с этим сегментом тенденции) мы поговорим чуть ниже, а вот iPhone Air все-таки вышел, потащив за собой сразу уйму последователей.

Первый появился еще весной, став первым в своем роде «тонким флагманом», – речь о Samsung Galaxy S25 Edge. Вышел и немедленно… провалился в продажах.

Что ж, не отменять же запущенные процессы, правильно? Так решила Apple и выпустила в сентябре свой Air (оказавшийся более компромиссным, чем ожидалось). В связи с его ожиданием мы фиксировали повышенный ажиотаж вокруг «айфонной» презентации Apple, интерес к которой, казалось, уже увядает. Но волна хайпа не вынесла тонкий айфон на вершины чартов продаж — он вполне ожидаемо тоже провалился, в связи с чем «яблочники» пока не совсем понимают, как дальше развивать серию и стоит ли ее развивать вообще?

Причем другие бренды, оседлавшие ту же волну, тоже начали готовиться заранее и остановиться уже не могли, так что осенью мы получили множество тонких смартфонов: и недорогих (TECNO Spark Slim и TECNO POVA Slim), и среднеклассовых (Moto X70 Air), и флагманских (HUAWEI Mate 70 Air). Интересно, останутся эти «воздушные» смартфоны флуктуацией 2025-го или тенденция еще задержится?

⇡#Складные смартфоны становятся все популярнее

А вот складной iPhone пока задерживается — но уже почти наверняка скоро все же появится на свет, и рынок уже замер, потирая руки в ожидании скачка продаж (причем его ждут в первую очередь конкуренты Apple). Ну а продажи и так росли, ждем настоящего прорыва.

Пока же батя только подходит к зданию (возможно, чтобы поскользнуться на банановой кожуре у подъезда), мы фиксируем неожиданные тенденции — например, HUAWEI доминирует в этом сегменте, опережая пионера складного дела Samsung более чем в два раза, и продолжает наращивать обороты, представляя свежие модели (в частности, HUAWEI Mate X7 и HUAWEI Mate Xts).

Корейцы, в свою очередь, спустя год подготовили ответ тройному складному HUAWEI Mate XT – Samsung Galaxy Z TriFold доступен на ограниченном числе рынков, но все же он увидел свет. Невероятно дорогой и почти не ремонтопригодный, он, тем не менее, быстро разбежался по рукам покупателей. Других тройных на рынке пока нет, хотя TECNO представила свой концепт. Нет и новых действующих лиц в этой складной гонке, причем кто-то уже взял официальный самоотвод, как realme.

Буквально 2 строки про 2 нанометра — выход на новый техпроцесс в 2025-м не состоялся, но состоится в наступившем году: по различным данным, подобные процессоры уже выпускает Samsung и для своих iPhone запланировала Apple.

⇡#Рынок растет (рос!), Samsung на первом месте глобально

Пока ИИ-бум не снес старые ценники, динамика на рынке смартфонов развивалась вполне ожидаемо: небольшой рост (по итогам третьего квартала — около 3% относительно 2024-го), по отгрузкам и рыночной доле первое место занимал Samsung, далее — тоже обычные подозреваемые, Apple и Xiaomi. В топе по моделям — не самые свежие айфоны и дешевые «самсунги».

В России продажи просели по итогам первого полугодия (на 15-20%), и тенденция, судя по всему, сохранилась и на весь год в целом. Из брендов самым популярным снова стал Apple (тоже со старыми моделями), самой же популярной именно моделью стал бюджетный realme Note 60X. Любопытная история из Китая — там HUAWEI, испытывающий проблемы на глобальном рынке смартфонов, вернул себе первое место.

⇡#Охлаждение и сборы

Не совсем «железная» новость, но не можем ее не упомянуть и в этом материале тоже — введен так называемый период охлаждения для мобильного интернета: по прибытии из-за границы доступ к мобильному интернету и SMS ограничивается на 24 часа. Если не пройти специальную активацию от оператора. Летали-проверяли — да, интернет «охлаждается», капча вводится оперативно, и все снова работает. А вот интернет с зарубежных SIM-карт (в том числе и eSIM) и вовсе отключается бессрочно.

Из других ограничений — планируемый тариф (технологический сбор), который предполагается ввести на всю технику — пока ходят разговоры о 750 руб. за смартфон и 1500 руб. за ноутбук. Так что в России техника подорожает еще сильнее, чем везде. Или нет. Кстати, сетевую розницу цены уже сейчас не устраивают — мол, слишком низкие из-за маркетплейсов. Но пока тут никаких ограничений не последовало.

Завершим подведение итогов пятью (чтобы не раздувать объем) знаковыми для этого года смартфонами.

Ну да, снова он, куда уж в этом списке без самого «влиятельного» смартфона года.

В итоге iPhone Air получился очень спорным — да, тонким и чрезвычайно легким, но не слишком удобным из-за сочетания тонкого корпуса со здоровенным экраном и чрезмерно выступающим (и перевешивающим) выступом для (единственной!) камеры, да еще и с отправляющим перфекционистов прямо в ад неотцентрованным портом USB Type-C.

Но как минимум iPhone Air вызвал большую волну обсуждения, у него появилась масса подражателей (в том числе и опередивших его по времени выхода). Это было ярко. Причем у Apple в этом году вышли действительно хорошие смартфоны, которые не называются Air, – наконец-то хотя бы относительно актуальный младшенький и почти избавившийся от фамильных недостатков iPhone 17 Pro Max (объективно — один из лучших смартфонов года).

Samsung, как мы отмечали выше, утратила глобальное лидерство по продажам складных смартфонов (в первую очередь за счет китайского рынка), но зато в этом году наконец догнала конкурентов в технологическом плане.

Samsung Galaxy Z Fold7 одним прыжком ворвался в топ самых легких и тонких складных смартфонов (пусть и формально проиграл тут HONOR Magic V5, но там уже счет на микроны) и получил камеру, приближенную к топовому уровню. Добавляем к этому традиционные для Samsung добродетели вроде беспроводной зарядки, влагозащиты и однозначно лучшего ПО для складных (и не только) смартфонов с отличной интеграцией ИИ — и получаем лучший по совокупности качеств «обычный» складной смартфон (в раскладушках, впрочем, у Samsung тоже дела идут хорошо).

Сразу поправка — мы делали сводный тест камер флагманских смартфонов, но еще до выхода Pura 80 Ultra, в этом тесте победил, впрочем, другой HUAWEI — Mate 70 Pro.

Но HUAWEI Pura 80 Ultra, представленный в июле, — это уже немного другой уровень. При сохранении главного и широкоугольного модуля он получил совершенно уникальную телефотокамеру с переменным фокусным расстоянием, что достигается за счет подвижных линз в модуле с нетипично крупным сенсором. По совокупности качеств этот невероятно дорогой (для обычных, не складных моделей) смартфон, пожалуй, просто не имеет равных в плане мобильной фотографии. Хотя в этом году конкуренция стала даже более плотной, чем обычно: очень хорошо в том самом сводном тесте проявили себя vivo X200 Pro и Xiaomi 15 Ultra – очень ждем возможности протестировать уже вышедших последователей, vivo X300 Pro/Ultra и Xiaomi 17 Ultra.

Концерн BBK осенью дал залп из всех орудий, синхронно обновив флагманы всех своих брендов. Самыми интересными вышли среди них, пожалуй, realme GT 8 Pro (наконец-то бескомпромиссно хороший флагман этого бренда, но очень дорогой) и vivo X300 Pro (крутейшие камеры, но пока непонятно, выйдет ли в России официально).

Но самым важным (для нас с вами) стал, пожалуй, анонс OnePlus 15. Это очень мощный, но не справившийся с нагревом аппаратной платформы смартфон с отличными, хотя и не выдающимися на фоне прочих флагманов характеристиками. Что же мы его так выделяем? Дело в том, что бренд обзавелся наконец официальным (пусть и удаленным) представительством в России и обсуждаемый аппарат продается на маркетплейсах по цене от… 49 000 рублей. Да-да, полновесный флагман по цене среднебюджетного смартфона. Очень-очень круто.

На это место, на самом деле, было много претендентов — к примеру, Infinix и TECNO перетащили нейросетки в приближенные к бюджетному классы смартфонов (в частности, TECNO CAMON 40 Pro 5G или Infinix NOTE 50 Pro+ 5G+). Но именно HONOR сделала в этой области что-то действительно свежее — и да, тоже понизила ранг доступного ИИ с «только на флагманах» до «в среднем классе тоже».

Очень удачный по общему сочетанию характеристик (как и младшая модель серии, HONOR 400), HONOR 400 Pro может похвастать целым спектром ИИ-функций: от синхронного перевода до распознавания дипфейков во время аудиозвонков. Изюминкой же выглядит возможность преобразовывать фото в видео — прямо внутри смартфона, без оплаты специальных сервисов.