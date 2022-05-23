AMD пообещала, что первые SSD с PCIe 5.0 будут на 60 % быстрее актуальных и анонсировала партнёрство с Phison и Micron

Выступая на открытии выставки Computex 2022, представители AMD подчеркнули, что платформа Socket AM5 силами сопутствующих чипсетов поддерживает интерфейс PCI Express 5.0 для подключения твердотельных накопителей, поэтому у покупателей соответствующих систем будет возможность ощутить прирост быстродействия до 60 % на операциях последовательного чтения.
Компания AMD была привлечена Phison к созданию контроллеров семейства PS5026-E26, которые за счёт поддержки PCI Express 5.0 смогут обеспечить увеличение скорости передачи информации до двух раз по сравнению с накопителями предыдущего поколения, при этом оставаясь в пределах требований форм-фактора M.2 с точки зрения энергопотребления. Третьим партнёром выступила компания Micron Technology, которая уже в этом году может вывести на рынок первые твердотельные накопители марки Crucial с интерфейсом PCI Express 5.0 и поддержкой протокола NVMe в клиентском сегменте.
По словам представителей AMD, новый интерфейс позволяет поднять скорость передачи информации на операциях последовательного чтения на величину более 60 % по сравнению с накопителями предыдущего поколения, использующими интерфейс PCI Express 4.0. Среди прочих партнёров AMD по выводу решений с поддержкой PCI Express 5.0 на потребительский рынок упоминаются ASUS, Gigabyte, MSI, Apacer, PNY, Corsair и Seagate.
Если говорить об экспозиции Phison на Computex 2022, то эта компания намеревается продемонстрировать прочие инновационные решения, помимо контроллера PS5026-E26:
- Первый твердотельный накопитель в исполнении BGA с интерфейсом PCI Express 4.0 на основе контроллера PS5021-E21T.
- Впервые будет обсуждаться контроллер PS5027-E27T для SSD без памяти DRAM с поддержкой PCI Express 4.0.
- Серверному сегменту предназначается E18DC — изделие в исполнении M.2, поддерживающее загрузку операционной системы.
- Решение PS8313 позволит обойти ограничения UFS 3.1 для широкого спектра сфер применения, начиная от мобильной и заканчивая виртуальной реальностью.
- Для встраиваемых систем предназначено решение E21T с поддержкой PCI Express 4.0, которое отличается высокой энергоэффективностью.
- Семейство MPT ориентировано на применение в автомобильном сегменте.
- Впервые Phison продемонстрирует усилитель сигнала PCI Express 5.0, прошедший сертификацию PCI-SIG.
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