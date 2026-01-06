Итоги 2025 года: носимые устройства

Когда мы говорим «носимое устройство», то подразумеваем, как правило, что носить его надо на руке, — часы это или браслет, уже не так важно (тем более эти категории почти слились, если вычесть аберрации вроде подписочных Whoop). Но в последние годы, и в 2025-м особенно, наметился прямо-таки прорыв в области, которая казалась «техникой будущего» еще лет 15 назад, когда впервые замелькали новости о Google Glass (так и не превратившихся в массовый продукт) — речь об умных очках, которые на волне успеха Ray-Ban Meta✴ бросились делать очень многие. И нет, мы говорим сейчас не о VR/AR-гарнитурах, а именно о форм-факторе обычных очков, но с определенной изюминкой. С этой темы и начнем, пройдясь далее и по другим категориям.

Умные очки

Собственно, одна из ключевых причин наметившегося бума умных очков стала понятна уже в самом начале года. Представленные в конце 2024-го Meta✴ Ray-Ban c камерой, динамиком, микрофоном и интеграцией ИИ, но без встроенного дисплея совершенно неожиданно разошлись огромным тиражом — уже по состоянию на февраль было продано 2 млн пар. Что там с продажами к концу года — неизвестно, но Meta✴ планировала выпускать по 10 млн штук в год, компенсируя тем самым огромные убытки, накопившиеся у компании на этом рынке (в сочетании с VR-гарнитурами, да).

К концу года производитель выпустил обновление для этих очков с интеграцией Spotify и усилением голоса. А еще осенью была выпущена вторая версия очков, с увеличенным временем автономной работы (хотя презентация прошла не слишком гладко), а также экспериментальная модель Aria второго поколения для разработчиков, занимающихся нейросетями. Казалось бы, довольно бесполезная в общем и целом вещица вдруг стала настоящим явлением и, возможно, скоро реально станет массовым продуктом — причем далеко не только благодаря детищу Цукерберга со товарищи.

Свои упражнения на тему представили Lenovo (с ИИ-ассистентом и AR-экраном, но без камеры), Oakley (без экрана, но прочные, рассчитанные на спортсменов), Alibaba (с маленьким дисплеем), Li Xiang (без экрана, зато с камерой Sony и не препятствующие считыванию информации с проекции на лобовом стекле автомобиля), Xiaomi (без экрана). К слову, китайский рынок умных очков по объему поставок уже впечатляет — по состоянию на сентябрь было поставлено 2 млн штук, с доминированием как раз Xiaomi. Более того, в Китае уже выдают полицейским умные очки с камерами и ИИ — они позволяют идентифицировать транспортные средства и получать данные о водителях за считаные секунды.

Что касается именно AR-очков, которые должны были полноценно заменить смартфон, а не создать новую нишу с внедрением ИИ, то тут тоже есть подвижки. Google запустила свою платформу Android XR и продолжает экспериментировать в ее рамках. Конечных продуктов пока нет, они, судя по всему, появятся уже в наступившем году. Кстати, пока проблему со слабой автономностью (которая и убила Google Glass – к ним компания не планирует возвращаться) предлагается решать в том числе и за счет проводной конструкции, как на прототипе Xreal Project Aura.

Зато свою гарнитуру смешанной реальности представила Samsung – Galaxy XR. По форм-фактору, габаритам, цене и набору возможностей это конкурент Apple Vision Pro, только в полтора раза дешевле. Свою вариацию на эту тему представила и компания vivo.

Что касается самих Apple Vision Pro, то они весьма громко провалились — это не новость прошедшего года, конечно, но тем не менее, хвост от этого провала длинный, в том числе в виде сожалений. Создав очень крутую игрушку, Apple (чуть ли не впервые) не придумала, как ее на самом деле можно использовать. Рынок по-прежнему захвачен Meta✴, при этом сами захватчики пока откладывают выпуск XR-очков в классическом «рейбэновском» форм-факторе. Впрочем, Apple совсем сдаваться пока не намерена, готовя к выпуску облегченную версию своей гарнитуры, Vision Air.

Еще одно громкое событие в сегменте VR/XR – собственный игровой шлем от Steam с фовеальным рендерингом и поддержкой всей библиотеки магазина. Новинка получила название Steam Frame и представляет собой автономное устройство, которому не нужен ПК для трансляции игр. Посмотрим, получится ли в этом сегменте у Steam сдвинуть ситуацию с почти мертвой точки, — в секторе «чистого» VR, кроме краткого мига с успехом Half-Life: Alyx, все достаточно печально, это узкая ниша.

Что касается очков/шлемов для просмотра контента, то они по-прежнему выпускаются, отдельные гики их любят, но какой-то массовости не наблюдается и никогда, видимо, не будет.

Еще одна условно свежая категория, в которой наметился прорыв в прошедшем году, — это умные кольца. Они существуют на рынке довольно давно — от стабильно собирающих неплохую кассу Oura до шумных и провальных по итогу проектов вроде «тревожного» Nimb Ring. Но, кажется, производители постепенно нащупали возможный способ применения подобных устройств — тут не только расширенные возможности по контролю ситуации со здоровьем (например, новые Oura научатся отслеживать признаки гипертонии), но и управление сопутствующими устройствами, как у Even, – стартап хайпанул немножечко, выпустив сразу пару сочетающихся устройств «очки + кольцо».

Возвращающаяся (об этом подробнее ниже) компания Pebble представила кольцо с функцией диктофона, «Сбер» ориентируется на здоровье (и очень странно, что сс помощью его устройства нельзя расплачиваться на терминалах), стартап Sandbar представил кольцо Stream для заметок и управления музыкой. И вероятно, работа в этом направлении велась бы еще активнее, если бы не Oura – финская компания подала в суд на множество производителей, в том числе и Samsung, за нарушение патентов. В частности, поэтому, видимо, корейцы пока так и не выпустили обновление своего Galaxy Ring, дебютировавшего осенью 2024-го. Планировалось, что Samsung Galaxy Ring 2 выйдет вместе с новыми Galaxy S26 в начале 2026-го, но теперь сыпятся инсайды, что этого не произойдет. Впрочем, дело может быть не только в патентных спорах…

Да, исчезнувшая в серии слияний и поглощений компания Pebble возвращается — не только с умным кольцом, но и с умными часами, которые исповедуют ровно те ценности, за которые их и полюбили в середине десятых (ох эти золотые времена краудфандинга!). Мы уже сделали подробный обзор Pebble 2 Duo, в котором зафиксировали невероятную активность сообщества, — казалось бы, часы давно исчезли из продажи, но все живо и бурлит.

На этом фоне Эрик Мигиковски со товарищи продолжили анонсировать свежие устройства, дело дошло и до Time 2 с цветными электронными чернилами.

Кстати, теперь в мире есть две компании, которые называются Pebble, – видимо, какое-то время торговая марка была бесхозной, и под ней стали выпускать свои часы/браслеты/кольца индийцы. Очень любопытно, чем закончится этот дуализм.

Что касается самого главного рынка носимых устройств, то тут все было предельно спокойно — без прорывных новинок, взрывающих мозг технологий и новых имен.

Все ключевые игроки обновили свои линейки. HUAWEI в Watch 5 представила новый датчик отслеживания показателей здоровья, в Watch GT6/GT5 Pro встроила виртуальный велокомпьютер, а Watch Ultimate 2 сделала еще более прочными (и оснастила LTE-модемом). Apple снабдила Watch Ultra 3 спутниковой связью, а Watch 11 – поддержкой 5G. Samsung выпустила довольно рядовое обновление своих Galaxy Watch, но с оценкой рациона пользователя и платными подписками. Garmin продолжает множить сущности своих различных неубиваемых часов для разных категорий экстремалов. И так далее. В общем, обычный вторник для рынка умных часов, растянувшийся на весь год.

Некоторую стагнацию в сегменте отражают и продажи. Тут разные подсчеты выявляют противоречия. Согласно одним, по итогам первого квартала прошедшего года, продажи впервые упали по сравнению с предыдущим. Согласно другим, поставки (да-да, понимаем, что это разные вещи, но тем не менее) увеличились за счет китайского рынка. Как бы то ни было, это больше не однозначный рост, который мы фиксировали постоянно в прошлые годы.

И да, Apple больше не номер один в мире по продажам — купертинцев опередила HUAWEI, спасибо как раз тому растущему китайскому рынку (тогда как индийский и американский падают). В России HUAWEI тоже на первом месте, причем она сравнялась с Apple даже по объему выручки, что казалось немыслимым еще недавно (а теперь вполне читалось по ряду причин). Хотя по-настоящему лидируют вскладчину ноунейм-производители, на долю которых приходится 35% рынка. На второй строчке рейтинга расположилась как раз HUAWEI с долей 18 %, а замыкает тройку лидеров Xiaomi (11 %). У Apple — 5 %.

⇡#Все, что можно носить

В соревновании «умные предметы одежды и не только» в этом году тоже некоторое затишье. Но не полный штиль. Вот пара новостей из мира помощников при движении: Nike разработала обувь с электроприводом для повседневной жизни; в Южной Корее создали костюм со встроенным экзоскелетом, причем готовый к серийному производству.

Конкуренцию умным очкам готовы составить… умные контактные линзы. Прототип подобных устройств разработала компания Xpanceo – источник питания беспроводной, как несложно догадаться. Разработана электронная наклейка на лицо (по сути, татуаж), способная предупредить о выгорании. Это самый недорогой на сегодняшний день прибор, который может делать ЭЭГ, но как заставить людей лепить себе это на голову?.. Garmin выпустила трекер сна в виде повязки на предплечье — немного удивительно, что эта компания сделала что-то для тех, кто лежит, а не лезет в гору, плывет, летит и выживает в диких условиях. Ну и Samsung всерьез думает о создании новых форм-факторов носимых устройств, вроде серег или ожерелий.

Завершим же разговор самым ценным, что есть в мире, — конечно же, котиками. Японский стартап Rabo создал умный ошейник для наших любимцев, который отслеживает множество параметров (от частоты употребления пищи и воды до двигательной активности и продолжительности сна), а также наблюдает за тем, как часто питомец уделяет внимание личной гигиене, и контролирует дыхательную активность в состоянии покоя. В итоге (при помощи ИИ, естественно), информация используется, чтобы понять уровень стресса у кошек, да и общее состояние здоровья.