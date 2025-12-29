Итоги 2025-го: ИИ-лихорадка, рыночные войны, конец эпохи Windows 10 и ещё 12 главных событий года

Новый год 3DNews традиционно встречает серией материалов, подводящих итоги года ушедшего. И начнём, опять же традиционно, с общих итогов — вспомним самые громкие, важные и запомнившиеся события и тренды в сфере высоких технологий и не только. Всё же за 365 дней произошло много всего интересного: вышли новые видеокарты и консоли, дешёвая память закончилась, Apple проиграла громкое дело против Epic — и это лишь малая часть.

⇡#Конкуренция — двигатель ИИ

Аналогичную статью год назад я начинал словами о том, что искусственный интеллект остаётся самой главной темой в мире высоких технологий. Что же, за год это утверждение не потеряло истинности — ИИ в нашей жизни стало больше, он стал умнее, функциональнее, а борьба между разработчиками лишь обострилась. А вместе с тем бигтехи неплохо выросли на ИИ, правда, теперь все боятся, что ИИ-пузырь лопнет и обрушит мировую экономику.

Пожалуй, одним из важнейших событий в сфере ИИ является то, что гегемония OpenAI дала трещину. Всё шло хорошо до того, как компания представила большую языковую модель GPT-5 в августе, — так как её ждали очень долго, многие надеялись, что она совершит революцию и выведет ИИ на совершенно новый уровень. В итоге всё обернулось если не полным провалом, то уж частичным точно — пользователи завалили OpenAI жалобами из-за падения качества ответов и отключения признанных устаревшими моделей. В итоге вскоре OpenAI пришлось вернуть GPT-4o и ряд других моделей. Полноценно исправить ситуацию OpenAI удалось только через три месяца, представив в ноябре GPT-5.1, которая обещала сделать ChatGPT не только умнее, но и «приятнее в общении». В итоге к этой модели у пользователей уже не возникло нареканий по поводу качества ответов.

Но вскоре OpenAI настигла новая напасть — Google представила Gemini 3. И вот это был действительно мощный удар, всколыхнувший весь рынок. Продукт Google оказался просто лучше всех конкурентов во всём. Эффект был настолько сильным, что Сэм Альтман (Sam Altman), глава OpenAI, заговорил о приближающихся тяжёлых временах для своей компании. Дополнительным ударом стал анонс флагманской ИИ-модели Opus 4.5 компании Anthropic. А потом ещё и китайская DeepSeek выпустила ответ всем новейшим американским ИИ-моделям.

Успехи Google и других не прошли даром — в начале декабря Альтман объявил «красный код» в OpenAI и потребовал бросить все силы на улучшение ChatGPT. И это сработало — компания ускорилась и всего через десять дней после объявления была представлена модель GPT-5.2, которую OpenAI назвала «лучшей на сегодня» для повседневной профессиональной работы. Всё же конкуренция — отличный двигатель прогресса.

И ещё сильнее подстёгивают конкуренцию китайские разработчики ИИ. В начале 2025 года много шума наделала китайская компания DeepSeek, представив рассуждающую ИИ-модель DeepSeek R1, которая превзошла передовую на тот момент OpenAI o1 по ряду ключевых показателей. Более того, DeepSeek заявила, что обучение этой модели обошлось куда дешевле, чем аналогичных американских ИИ. В Кремниевой долине случился переполох, а DeepSeek стала стремительно набирать популярность.

С другой стороны, ИИ-модели с открытыми весами из Китая уже захватили почти треть мирового рынка, они вовсю проникают в американские и не только приложения, а, по данным Hugging Face, загрузки открытых китайских моделей обошли американские. Причин такой популярности несколько. Благодаря тому, что это открытые решения, разработчики могут запускать их на собственной архитектуре, тогда как закрытые модели OpenAI, Anthropic и других доступны лишь через API. Модели с открытыми весами можно легко дообучить и адаптировать под конкретные задачи. Благодаря этому разработчикам по всему миру китайские модели обходятся дешевле, а также они способны обеспечить выигрыш в производительности в отдельных задачах. Как итог, даже крупные компании обращаются к китайскому ИИ — модели семейства Alibaba Qwen используют Airbnb, Perplexity, Nvidia, и даже ходят слухи, что Meta✴ применяет Qwen при создании своих новых моделей, хотя у неё есть собственная открытая Llama. И развивается китайский ИИ очень быстро.

Другим трендом в сфере искусственного интеллекта в минувшем году стали ИИ-браузеры. Отдельные функции на базе ИИ появились во многих браузерах ещё в 2024-м. Но то были лишь отдельные точечные решения, а в 2025-м разработчики решили, что традиционный сёрфинг в интернете всем наскучил и пора привнести в него что-то совершенно иное. Так появились браузеры с глубоко интегрированными в них ИИ-помощниками — Perplexity Comet, ChatGPT Atlas, Opera Neon и Dia. А некоторые традиционные браузеры — в частности, Microsoft Edge, Mozilla Firefox и даже «Яндекс Браузер» — обзавелись мощными встроенными ИИ-помощниками.

У всех них довольно схожие возможности. ИИ-помощники в браузерах умеют не только искать информацию для пользователя, но и выполнять его поручения, в том числе сложные. Например, подобрать билеты на самолёт, выбрать подходящий отель или просто собрать корзину в интернет-магазине. Также каждый такой браузер способен взаимодействовать с электронной почтой и календарём, выступая в роли личного ассистента, например, добавляя события в календарь, составляя расписание или напоминая о встречах или текущих задачах. Поиск информации в интернете и работа с результатами тоже меняются — ИИ-браузеры умеют анализировать веб-страницы, выделяя важное, конспектировать большие тексты, сравнивать источники и проводить глубокие исследования.

Чуть особняком в этом ряду стоит экспериментальный Disco от Google, который, в отличие от описанных выше обозревателей, предлагает не делегировать задачи ИИ, но выполнять их вместе с ним. ИИ суммирует информацию из открытых вкладок и переписки с чат-ботом по выбранной теме в интерактивное веб-приложение, где в удобной форме доступно всё сразу (с картинками, таблицами и ссылками). Например, если попросить бота помочь спланировать путешествие, он просмотрит уже открытые вкладки, при необходимости откроет ещё несколько и задаст наводящие вопросы, а в итоге создаст полноценное мини-приложение с картой с точками интереса, простым построителем маршрутов и ссылками на источники.

Правда, в 2025 году ИИ-браузеры не получили широкой популярности, и причин тут несколько. Во-первых, люди в целом не слишком доверяют ИИ с его склонностью к галлюцинациям. Во-вторых, пока что такие браузеры не отличаются высоким уровнем безопасности — например, ChatGPT Atlas оказался уязвим для довольно примитивной техники взлома через скрытые промпты: достаточно одного невидимого человеку предложения на сайте, и браузер уже передаёт хакерам логины и пароли пользователя. Наконец, часть ИИ-браузеров платные, что тоже не слишком привлекает пользователей, — Comet от Perplexity на первых этапах и вовсе предлагался лишь с подпиской за $200 в месяц, но позже стал бесплатным.

На новый уровень в 2025 году вышли нейросети, генерирующие видео. И основное противостояние здесь снова развернулось между OpenAI и Google. В мае Google представила генератор видео Veo 3, который не только способен генерировать плавные и качественные видео с реалистичной физикой, но и стал первым ИИ-генератором видео со звуком. А осенью вышел Veo 3.1 с повышенным реализмом и улучшенным звуком.

В свою очередь, OpenAI выпустила в минувшем году нейросеть Sora 2 для генерации видео с реалистичной физикой и качественной картинкой. Здесь главной фишкой стали «камео» — функция, позволяющая встроить себя, друзей или объекты реального мира в ролики. Вместе с этим OpenAI запустила соцсеть Sora, которую легче всего описать как «нейротикток», — в ней пользователи делятся сгенерированными ИИ видео.

На поприще генерации изображений главным событием стал выход Google Nano Banana и Nano Banana Pro, которые в Сети тут же прозвали «ИИ-фотошопом». Эти модели умеют не только создавать качественные и очень реалистичные изображения, точно следуя промпту, но и довольно точно редактировать уже готовые изображения по текстовым запросам.

Кроме этого, OpenAI позволила генерировать точные изображения прямо в диалоге ChatGPT, а также вышла модель Midjourney V7. Если же судить в целом, то главным достижением ИИ-моделей в минувшем году стало то, что они научились грамотно писать и стали точнее следовать инструкциям пользователей.

⇡#ИИ-пузырь навис над всей ИТ-индустрией

Бесспорно, с технологической точки зрения ИИ значительно развился за последний год. Но вместе с этим так называемый ИИ-пузырь раздулся до колоссальных размеров — акции технологических компаний растут в цене лишь потому, что мир верит в перспективы ИИ и продолжает забрасывать индустрию деньгами, но при этом вопрос окупаемости этих вложений становится всё острее, а инвесторы начинают всё больше беспокоиться.

Проблема в том, что ИИ — это очень дорого. Для обучения и работы нужны огромные вычислительные мощности — миллионы и миллионы очень дорогих чипов. Также эти чипы нужно где-то размещать — требуются новые дата-центры, строительство которых тоже довольно затратно. Наконец, вся эта инфраструктура потребляет колоссальный объём энергии — в отдельных регионах её уже стало не хватать на всех, что приводит к локальному дефициту и росту цен (подорожал даже уран). По предварительным оценкам, в прошлом году ИТ-гиганты потратили на развитие ИИ баснословную сумму — более $380 млрд, хотя ещё в 2024 году это было «всего» около $240 млрд.

Проблемы ИИ-пузыря могло бы и не быть, если бы в индустрии было понимание, когда эти баснословные вложения окупятся. Но такого понимания сейчас нет. Например, OpenAI пока что занята наращиванием аудитории, а не гонится за прибылью, хотя возможность такая у неё есть. Компания регулярно сообщает о росте числа пользователей ChatGPT — с февраля оно более чем удвоилось и сейчас превышает 800 млн человек. Но из них лишь 5 % являются пользователями платных тарифов, что не позволяет компании обеспечивать огромные расходы на поддержание существующей серверной инфраструктуры и её расширение. И даже внедрение в ChatGPT рекламы вряд ли кардинально изменит ситуацию. По прогнозам, OpenAI станет прибыльной не раньше 2030 года. Это несколько напоминает историю Amazon, которая долгое время работала в убыток, набирая аудиторию и усиливая позиции.

А пока что OpenAI продолжает развиваться в долг и вынуждает других занимать средства. Причём если изначально она зависела главным образом от инвестиций Microsoft, то в этом году OpenAI стала «компанией общественного блага» и избавилась от этой зависимости. В итоге Nvidia пообещала вложить $100 млрд в OpenAI, а многие другие компании набрали долгов на такую же сумму, чтобы оплачивать мегапроекты Альтмана.

У других компаний ситуация складывается аналогичным образом — никто не знает, когда же ИИ начнёт приносить заветные прибыли его операторам, но они продолжают расширяться. И напротив, бизнес не знает, как именно применить ИИ в своей деятельности. Но все уверены, что не инвестировать в него нельзя, — в современных реалиях ни один гендиректор не может себе позволить сказать акционерам: «У нас нет стратегии по ИИ». Разве что Apple пока удаётся выкручиваться, и то с переменным успехом (но виновные уже наказаны, и скоро всё наладится). В умах инвесторов пока ещё крепка мысль, что ИИ нужен везде и без него не обойтись. В итоге многие заключают связанные с ИИ сделки на всякий случай, просто чтобы не отстать, а не задумываясь о реальной пользе для бизнеса. Кроме того, ИИ стал удобным оправданием для массовых увольнений сотрудников, в том числе айтишников. Но в то же время во многих случаях замена людей ИИ не приносит какой-то реальной пользы — даже наоборот, к концу года многие компании начали просить уволенных сотрудников вернуться.

А довершает картину то, что в ИИ-индустрии деньги теперь ходят по кругу, — компании инвестируют друг в друга и параллельно создают спрос на собственные же продукты и мощности, размывая грань между реальным рынком и самоподдерживающимся циклом. Например, Microsoft инвестирует $5 млрд в Anthropic, но большая часть этих денег передаётся не наличными, а в виде «облачных кредитов» на использование серверов Azure. Стартап тратит эти «кредиты» на аренду мощностей, а в результате Microsoft записывает эти деньги себе в выручку. Фактически же происходит перекладывание из правого кармана в левый, но на красивой отчётности растут акции, и инвесторы довольны. И это лишь один пример — такие махинации происходят повсеместно и растут в масштабах.

Чуть ли не единственной компанией, которая получает от ИИ-бума реальные деньги и является его главным бенефициаром, остаётся Nvidia, спрос на ускорители вычислений которой не иссякает. Это основной «продавец лопат» для данной золотой лихорадки, хотя кусочек от этого лакомого пирога также урвали AMD, Google, Huawei и другие компании. В итоге акции Nvidia вовсю росли на протяжении почти всего года, в результате чего в июле компания первой в истории покорила отметку капитализации в $4 трлн, а к концу октября и вовсе рыночная стоимость Nvidia добралась до $5 трлн. Но если пузырь лопнет, то у Nvidia перестанут покупать ИИ-чипы (как минимум в нынешних объёмах) и капитализация наверняка резко сдуется.

К концу года мнения аналитиков и экспертов касательно ИИ-пузыря разделились. Кто-то считает, что он вот-вот лопнет, тогда как другие не отрицают его опасности, но уверяют, что время ещё есть. И лишь Дженсен Хуанг (Jensen Huang) уверяет всех, что пузыря нет и всё хорошо.

⇡#AMD и Nvidia выпустили видеокарты нового поколения

Хотя игровые видеокарты теперь приносят Nvidia всего 7,5 % выручки, компания не забывает их обновлять — в начале минувшего года вышла графика GeForce RTX 50-й серии на чипах Blackwell. Конечно же, они стали ещё мощнее предшественников — настолько, что RTX 5090 запретили продавать в Китай. Но одним из наиболее ощутимых нововведений свежих карт стала технология DLSS 4, а точнее — доступная только на Blackwell функция генерации до трёх дополнительных кадров на каждый отрисованный самой видеокартой Multi-Frame Generation (MFG). Это кратно повысило частоту кадров и плавность картинки в играх и открыло путь к 240 FPS в 4K.

Традиционно сразу после дебюта новые видеокарты оказались в дефиците, местами обернувшемся беспорядками. Преодолеть его получилось уже к сентябрю, что заметно быстрее, чем удалось устраненить дефицит карт RTX 40-й серии после запуска. До этого многие видеокарты Blackwell продавались с наценкой, причём весьма ощутимой, а наиболее доступные варианты выходили маленькими партиями, и их мгновенно раскупали. Также не миновала новинки Nvidia проблема плавящихся коннекторов питания, но и здесь масштаб трагедии оказался куда скромнее, чем у предшественников.

AMD хоть и давно выступает в роли догоняющей, но в вопросе выпуска новых видеокарт от Nvidia старается не отставать. В этом году «красные» выпустили семейство видеокарт Radeon RX 9000 на новой архитектуре RDNA 4. И что интересно, AMD снова отказалась от затеи конкурировать с флагманами Nvidia — вместо этого компания сосредоточилась на массовом и бюджетном сегментах. И это сработало — на старте продаж Radeon RX 9070 и RX 9070 XT вызвали ажиотаж, а обозреватели их расхвалили. К тому же AMD старалась регулярно «выкидывать» в розницу карты по рекомендованной цене, которые тут же расхватывали. Полностью дефицита избежать не удалось, но он был не столь ярко выражен, как у Nvidia. Правда, в статистике Steam новые карты AMD до сих пор не появились.

Ещё AMD к концу года нагнала Nvidia на программном направлении, выпустив собственный аналог DLSS 4 — технологию FSR Redstone. Точнее, это пакет технологий, сочетающий ИИ-масштабирование FSR, высококачественный ИИ-генератор кадров FSR Frame Generation, регенерацию лучей FSR Ray Regeneration, а также кеширование FSR Radiance Caching. Последняя станет доступна только в 2026 году, но выглядит наиболее интересной — данная технология призвана значительно ускорить работу видеокарт AMD с трассировкой лучей с помощью кеширования и дальнейшей интерполяции части расчётов освещения.

⇡#Вышла Nintendo Switch 2, Valve анонсировала Steam Machine, а Asus представила портативный Xbox

Помимо новых видеокарт в минувшем году дебютировал ряд весьма интересных игровых консолей. Nintendo спустя восемь лет наконец масштабно обновила Switch, представив Switch 2. Новая портативная консоль получила не только намного более производительные CPU и GPU, но и увеличенный экран с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц, больше памяти и улучшенные контроллеры. Правда, цена тоже значительно выросла. И тем не менее консоль стала хитом и оказалась в дефиците на старте продаж. Отмечу, что Switch 2 обзавелась поддержкой трассировки лучей и DLSS, что вместе с повышенной производительностью позволяет ей «тянуть» такие игры, как Cyberpunk 2077 или Red Dead Redemption. Хотя без провалов не обошлось.

Другим громким анонсом в консольном мире отметилась Valve, и нет, это не новая Steam Deck 2 — компания Гейба Ньюэлла (Gabe Newell) возродила настольную консоль Steam Machine. Фактически это компактный настольный ПК с процессором AMD на шести ядрах Zen 4, дискретной графикой AMD на RDNA 3 и операционной системой SteamOS. Консоль сможет запустить практически любую игру из библиотеки Steam. Сроки выхода консоли пока не обозначены, но у фанатов теплится надежда, что Steam Machine выйдет вместе с долгожданной Half-Life 3. А пока Valve отметила, что приставка дешёвой не будет.

Наконец, в минувшем году вышла первая портативная Xbox. Парадокс в том, что выпустила её вовсе не Microsoft, а компания Asus. Точнее, Asus выпустила даже две приставки: флагманскую ROG Xbox Ally X, а также более доступную и менее мощную ROG Xbox Ally. Описать каждую из консолей можно как геймпад Xbox, у которого посередине разместили 7-дюймовый экран. Приставки построены на процессорах AMD семейства Ryzen Z2 — у младшей Ally это чип на старой архитектуре Zen 2 с графикой RDNA 2, а у старшей Ally X — на актуальной Zen 5 с графикой RDNA 3.5 и даже с ИИ-ускорителем. Работает портативный Xbox под управлением Windows 11 с кастомизированным интерфейсом, который призван добавить удобства пользователям.

Что интересно, несмотря на довольно высокую стоимость — $600 за Xbox Ally и $1 000 за Xbox Ally X, — приставки стали очень популярны и на некоторое время даже оказались в дефиците. Конечно, стать самой популярной портативной консолью для ПК-игр новинке не удалось — это звание остаётся за Steam Deck. К слову, к концу года Valve свернула производство наиболее доступной версии консоли с ЖК-экраном — остались только более продвинутые с OLED.

⇡#Конец эпохи: поддержка Windows 10 прекращена

14 октября 2025 года для многих пользователей ПК стало грустной датой — в этот день завершилась поддержка Windows 10. Данная ОС дебютировала десять лет назад и с 2018 по середину 2025 года оставалась самой популярной настольной операционной системой в мире. Да, Windows 11, вышедшая в 2021 году, смогла обойти Windows 10 по популярности только в июле этого года. Но теперь Microsoft сосредоточена на развитии Windows 11, которую планирует нашпиговать ИИ-функциями под завязку. Компания уже внедряет Copilot во все свои сервисы без разбора, и многим это не нравится.

Многие остались недовольны решением Microsoft отказаться от Windows 10. И проблема тут не только во вкусовых предпочтениях, но и в минимальных системных требованиях Windows 11 — Microsoft сделала так, чтобы огромному числу пользователей для перехода на новую ОС нужно было поменять весь ПК. Главной проблемой стало требование о наличии в компьютере TPM 2.0 — аппаратного модуля, отвечающего за защиту от взлома на уровне BIOS и микрокода. И такой модуль отсутствует у процессоров Intel Core 7-го поколения и более старых, а также у AMD Ryzen первого поколения и более старых чипов AMD. Вкупе с другими ограничениями множество вполне нормально работающих ПК по всему миру — по подсчётам Dell, до полумиллиарда — обновиться до Windows 11 просто не могут. Есть, конечно, лазейки, но Microsoft их методично прикрывает.

Ожидаемо прекращение поддержки Windows 10 привело к миграции части пользователей на другие ОС. Всплеск популярности отметили разработчики некоторых дистрибутивов Linux, а Apple столкнулась с повышенным спросом на свои MacBook и настольные Mac. Продажи новых ПК на Windows тоже выросли, да и Windows 11 закрепила за собой статус самой популярной ОС от Microsoft — по состоянию на ноябрь она занимала 53,7 % рынка, тогда как за Windows 10 осталось лишь 42,7 %. Но всё равно переход идёт не слишком гладко.

⇡#ИИ породил дефицит памяти, который с нами надолго

Непомерное наращивание серверных мощностей для нужд ИИ не могло не отразиться на других сферах, и по рынку ПК оно ударило острым дефицитом компьютерной памяти. О надвигающемся кризисе производители флеш-памяти и эксперты начали предупреждать в сентябре. В итоге к концу года флеш-память подорожала примерно в 2,5 раза по сравнению с его началом.

Куда ярче проблемы проявились на рынке оперативной памяти, — а что ещё хуже, дефицит здесь ударил довольно неожиданно. Процесс начался тоже в сентябре с, как оказалось, скромного подорожания на 30 % отдельных видов памяти DRAM от Samsung. Тогда же о грядущих корректировках цен предупредили SK hynix и Micron. Расцвёл дефицит к концу октября — к тому моменту цены на планки памяти DDR4 и DDR5 в рознице подскочили в два раза по сравнению с маем. Сами чипы памяти DRAM к тому моменту подорожали ещё сильнее — на 171,8 % в годовом исчислении.

Очевидно, рост цен побудил производителей модулей памяти закупаться чипами впрок, пока ситуация не стала ещё хуже, — и от этого ситуация стала ещё хуже. К началу ноября все доступные партии чипов скупались мгновенно, а цены подскочили на 20–30 % буквально за несколько дней. Паника перекинулась и на розницу — магазины не только задрали цены, но и пошли на другие меры: начали продавать модули памяти в комплекте с другими комплектующими, в Японии ограничили отпуск памяти в одни руки, а некоторые продавцы и вовсе установили плавающие цены из-за постоянно меняющейся ситуации. Конечно же, активизировались и спекулянты — некоторые наборы планок они предлагают в пять–семь раз дороже, чем они стоили несколько месяцев назад.

Почему так получилось? Виноват главным образом ИИ-бум. Samsung, SK hynix и Micron сосредоточились на производстве памяти HBM, необходимой для ИИ-ускорителей, поскольку выпускать её выгоднее. На производство памяти HBM тратится больше ресурсов. Она проигрывает классической DDR в плотности, поэтому на производство 1 Гбайт HBM уходит больше кремния, чем на 1 Гбайт DDR5. Поэтому для обычной DDR5 осталось меньше мощностей. Кроме того, для выпуска HBM применяется более сложный процесс упаковки кристаллов, что также не позволяет быстро нарастить производство и удовлетворить спрос.

Вместе с тем серверам нужна и обычная DDR5, но у серверной памяти маржа выше, чем у потребительской. Ярким подтверждением новых реалий стало решение Micron полностью закрыть потребительский бренд Crucial и сосредоточиться исключительно на серверной продукции. Но что забавно: к концу года обычная DDR5 подорожала настолько, что теперь выпускать её стало выгоднее, чем HBM. Однако перепрофилировать мощности HBM под DDR5 не будут — просто постепенно, с вводом новых техпроцессов, производители смогут выпускать больше продукции, и эту прибавку пустят на выпуск обычной памяти, а не HBM. Samsung и SK hynix уже начали наращивать производство DDR5, правда, в случае Samsung речь идёт об увеличении производства серверной DDR5, а не потребительской.

Быстро справиться с кризисом не получится — дефицит и высокие цены на модули оперативной памяти и SSD с нами надолго, предупреждают эксперты, прогнозируя сохранение кризиса в течение всего 2026 года, а некоторые видят его конец и вовсе только к 2028 году.

Производители компьютеров уже начали готовить клиентов к грядущему повышению цен — Dell уже подняла цены на корпоративные системы на 10–30 %, а компьютеры Asus и Acer подорожают в январе. Помимо этого, для экономии производители начнут оснащать ПК и ноутбуки меньшим объёмом оперативной памяти и более скромными SSD — 8 Гбайт ОЗУ снова станет нормой. Кризис на рынке памяти скажется не только на самих модулях ОЗУ и SSD — AMD и Nvidia готовятся урезать производство или даже полностью остановить выпуск дешёвых видеокарт, потому что на них не хватает памяти. Также видеокартам сулят подорожание.

Наконец, кризис на рынке памяти ударит по смартфонам — причём больнее всего по бюджетным моделям. Чтобы сохранить низкую цену, производители вернутся к установке всего 4 Гбайт оперативной памяти в бюджетные модели, а флагманы всё чаще будут ограничиваться 12 Гбайт вместо нынешних 16 Гбайт. Сами смартфоны тоже, скорее всего, подорожают. А за компанию вырастут цены и на планшеты.

⇡#GTA VI так и не вышла, но появились другие хорошие игры

В минувшем году Rockstar Games дважды крепко разочаровала фанатов новостями, связанными с продолжением легендарной серии Grand Theft Auto. Первое разочарование последовало после майского объявления официальной даты релиза GTA VI — 26 мая 2026 года. Дело в том, что прежде в качестве сроков выхода игры значилась осень 2025-го — такую информацию за год до этого раскрыло издательство Take-Two Interactive, материнская компания Rockstar Games, в своём квартальном отчёте.

Но как будто однократного огорчения поклонников было мало для Rockstar Games — в ноябре GTA VI опять перенесли. Теперь, если новых переносов не будет, игра выйдет 19 ноября 2026 года — с опозданием примерно на год относительно изначальных планов. Заметим, что сначала игра, как и GTA V, выйдет только на консолях — в списке платформ значатся лишь PS5, Xbox Series X и S. О сроках выхода ПК-версии ничего не известно.

В отличие от фанатов, конкурирующие издатели и разработчики обрадовались переносам, хотя другие, наоборот, запаниковали — все понимают, что конкурировать с проектом уровня GTA VI крайне тяжело и, скорее всего, даже невозможно.

Зато в 2025 году вышли другие хорошие игры. Главный хит года — пошаговая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33. Она стала абсолютным триумфатором The Game Awards 2025, заслужив рекордные девять наград (даже больше, чем The Last of Us Part II в 2020 году), включая «Игру года». А вот организаторы премии The Indie Game Awards 2025 (IGA 2025) сначала присудили игре награды в номинациях «Игра года» и «Лучший дебют», но позже их отозвали из-за ИИ.

⇡#Тяжёлый год для Рунета

К сожалению, 2025 год запомнился россиянам массовыми отключениями мобильного интернета, которые стали происходить во многих регионах страны регулярно и иногда надолго. Власти объясняют необходимость отключать мобильный интернет мерами безопасности, но подобные меры также затронули регионы и вне западной части России. Спустя пару месяцев после начала таких отключений Минцифры взялось упорядочить их, в результате чего появился так называемый белый список. Это перечень сайтов и интернет-сервисов, которые остаются доступны при отключениях мобильного интернета. Список расширялся в течение года, в него попали российские соцсети, «Госуслуги», сервисы «Яндекса», крупные магазины и маркетплейсы, видеоплатформы и телеканалы, сайты и приложения банков, СМИ, а также сайты правительства и разных ведомств. Благодаря массовым отключениям мобильного интернета в России произошёл всплеск популярности домашнего интернета, а также общественных точек Wi-Fi (спрос на роутеры тоже взлетел). Рост мобильного трафика почти прекратился. Также россияне вспомнили про SMS.

Другой «мерой обеспечения безопасности» стало введение периода охлаждения как для иностранных SIM-карт, так и для российских карточек, побывавших в роуминге. Россиянам начали на сутки отключать мобильный интернет и SMS по возвращении из-за границы, но снять ограничения можно быстрее, пройдя проверку того, что SIM используется человеком. Иностранные SIM-карты получают аналогичные ограничения, и их также можно снять, но иногда период охлаждения затягивается.

Конечно же, не обошлось и без блокировок иностранных сервисов. Роскомнадзор летом минувшего года заблокировал возможность совершения звонков в мессенджерах WhatsApp и Telegram под предлогом борьбы с мошенниками. А ближе к концу года и вовсе объявил о том, что приступил к постепенной полной блокировке WhatsApp. Также в России заблокировали Apple FaceTime и Snapchat. В качестве альтернативы предлагается отечественный мессенджер Max, причём местами его фактически навязывают россиянам. Борьба с VPN тоже была продолжена и даже усилена. Наконец, в России приняли закон о запрете не только распространения, но и поиска экстремистского контента в интернете.

⇡#Intel спаслась от краха и пошла на поправку

В течение всего 2025 года Intel предпринимала самые разные шаги для выхода из кризиса, который достиг своего апогея в 2024-м. И надо сказать, компания неплохо справилась — если в начале года ей грозила чуть ли не распродажа по частям, то теперь она довольно крепко стоит на ногах, пусть и не без костылей.

Первым важным событием для Intel стало назначение нового генерального директора — прошлого выгнали в самом конце 2024 года. Пост занял опытный руководитель Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan), который прежде уже работал в Intel и знал о проблемах компании не понаслышке.

Первым делом Тан принялся менять структуру управления компанией и объявил войну бюрократии, которая и стала одной из причин кризиса в Intel. В результате множество топ-менеджеров потеряли работу, но на этом Тан не остановился и запустил более масштабную волну сокращений, которая зацепила не только управленцев, но и инженеров. И одной волной дело не ограничилось — в итоге работы лишились более 20 000 сотрудников.

Параллельно под руководством Тана Intel стала активно избавляться от «лишних» направлений бизнеса, в том числе FPGA-подразделения Altera, сосредоточив ресурсы на главном — процессорах, ИИ-ускорителях и бизнесе по контрактному производству чипов. Что интересно, сначала Intel хотела продать и подразделение сетевых технологий, но к концу года передумала. В целом же компания решила не выпускать продукты, которые не приносят по меньшей мере 50 % прибыли.

А ещё Тана чуть не уволили со скандалом, и связано это было вовсе не с его жёстким стилем управления. В августе президент США Дональд Трамп (Donald Trump) внезапно потребовал немедленной отставки Тана из-за его связей с китайскими компаниями. На это сам гендир Intel ответил опровержением таких связей и подтвердил приверженность возглавляемой им компании. Через пару дней Трамп вызвал Тана на ковёр — последнему удалось убедить главу государства не лишать его работы.

Более того, та встреча оказалась для Intel судьбоносной — вскоре Intel стала частично государственной компанией, поскольку США приобрели её десятую часть за $8,9 млрд, чтобы помочь выйти из кризиса, а также лишить компанию возможности продать бизнес по производству полупроводников — стратегически важный для самих США. Помимо денег от властей США Intel привлекла $5 млрд инвестиций Nvidia, а также $2 млрд от владеющей Arm японской компании SoftBank и от других источников.

И подход Тана сработал: уже по итогам третьего квартала Intel отчиталась о первой почти за два года прибыли. А акции компании за год выросли на 80 %, что можно считать явным признаком успеха. Также компания преуспела в освоении новых техпроцессов: она уже начала массовое производство чипов по ангстремной технологии 18A и сокращает уровень брака на 7 % каждый месяц. И Intel вот-вот представит свои первые 18-ангстремные процессоры — мобильные Panther Lake, которые будут частью серии Core Ultra 300. К сожалению, в настольном сегменте пока прорывов не намечается — Arrow Lake придётся потерпеть ещё год, вероятно, в виде Arrow Lake Refresh.

⇡#Взлёт и падение биткоина

В первой половине 2025 года рынок криптовалют переживал уверенный подъём, чему способствовал целый комплекс факторов. Во-первых, это легализация криптовалют, вывод их из серой зоны экономики, — власти США разрешили крупнейшим банкам официально работать с криптовалютой, приняли закон Genius Act для регулирования стейблкоинов. Во-вторых, США решили создать стратегический крипторезерв из биткоинов, что укрепило веру в надёжность актива.

Третьим фактором можно считать то, что в сознании инвесторов крипта перестала быть спекулятивным активом, а стала полноценным инструментом диверсификации, «щитом» от инфляции, — это в сочетании с распространением крипто-ETF привлекло инвесторов более высокого уровня. Проще говоря, биткоин по уровню надёжности оказался наравне с традиционными для крупных инвесторов ценными бумагами. И наконец, сказались макроэкономические факторы — в особенности перипетии отношений США и Китая.

Всё это привело к тому, что биткоин большую часть года то и дело обновлял исторические максимумы, достигнув в итоге отметки выше $126 000. Многие другие криптовалюты тоже активно прибавляли в цене на волне успехов главной криптовалюты, правда, второй по популярности криптоактив в мире — Ethereum — так и не обновил свой исторический максимум, хоть и был близок к этому.

Ближе к концу года наступил этап коррекции, и биткоин, а с ним и большинство криптовалют, покатился вниз. Капитализация всего рынка криптовалют к ноябрю рухнула на триллион долларов от показанного в октябре максимума. Биткоин довольно резко стал терять в цене и после максимума в начале октября закончил месяц в минусе. В первый день зимы главная криптовалюта и вовсе слетела ниже $85 тыс., но на этом стремительное падение остановилось, и сейчас биткоин «крутится» в пределах 85–90 тысяч долларов.

В целом в падении курса биткоина нет ничего удивительного — это часть его естественного четырёхлетнего цикла, который криптовалюта уже не раз проходила. И каждый раз после падений она возвращалась к росту и обновляла исторические максимумы.

⇡#Epic'ческая победа над Apple и Google

Начавшееся ещё в 2020 году противостояние Epic Games с компаниями Apple и Google продолжилось и в 2025-м, причём отметилось сразу рядом крупных побед как для Epic, так и для её оппонентов.

В мае суд США постановил, что Apple больше не имеет права взимать комиссию с покупок в приложениях, совершённых вне её магазина App Store. Прежде суд обязал Apple разрешить сторонние платёжные системы, что должно было избавить разработчиков от комиссий, но компания всё вывернула на свой лад и заставила разработчиков платить ей комиссии до 27 %. Кроме того, американский суд в мае запретил Apple ограничивать возможность размещения разработчиками в своих приложениях ссылок на сторонние платёжные системы и способы оплаты вне App Store. Apple подчинилась этим решениям, и разработчики приложений тут же воспользовались изменениями. Ещё Apple попыталась убедить суд заморозить реформу App Store, но безуспешно.

После победы Epic вернула в Apple App Store игру Fortnite — краеугольный камень всего этого противостояния. Правда, Apple сначала вовсю сопротивлялась этому, но под нажимом суда сдалась.

Конечно же, противостояние ещё не окончено. После вынесения майского решения Apple его оспорила — всё же на кону «сотни миллионов и даже миллиарды долларов». Рассмотрение апелляции Apple состоялось в ноябре, и здесь победу уже отпраздновала «яблочная» компания — суд постановил, что Apple может взимать «разумную комиссию» за платежи в обход App Store, а также диктовать разработчикам условия, как должны выглядеть ссылки на сторонние способы оплаты. Но полной победой для Apple решение не стало — размер этой самой разумной комиссии определит суд, и вряд ли это будут прежние 27 %.

Что касается противостояния Epic и Google, то здесь последняя проиграла апелляцию — суд обязал Google исполнить введённое ранее предписание и снять ограничения, мешающие разработчикам использовать альтернативные магазины приложений и платёжные системы за рамками Google Play. Google попыталась найти хотя бы временное спасение в Верховном суде США, но безуспешно. В итоге к концу октябре Google исполнила предписание и разрешила разработчикам полностью избегать комиссии «Play Маркета», используя сторонние платёжные системы. Следующим этапом Google должна разрешить распространять сторонние магазины приложений через «Play Маркет» — случиться это должно в 2026 году.

Но это ещё не всё — в ноябре Epic окончательно победила! Компании заключили мировое соглашение, по которому комиссии для разработчиков в самом «Play Маркете» будут ограничены до 9 % и 20 % в зависимости от типа транзакции. Google также согласилась внести изменения в механизмы работы Android, дать возможность альтернативным магазинам приложений регистрироваться в системе и беспрепятственно устанавливать приложения. И самое важное: Google согласилась ввести новые нормы по всему миру, а не только в США, причём не на три года, как предполагало решение суда, а на шесть с половиной — до июня 2032 года. Также в итоге Fortnite вернулась и в Google Play.

Кроме того, на Apple давят в других странах. ЕС заставил Apple открыть iOS для конкурентов — обеспечить совместимость со сторонними сервисами и устройствами. Япония заставила Apple открыть iOS для сторонних магазинов приложений, причём сразу с комиссией всего в 5 %. А к концу года и Бразилия добилась от Apple разрешения на сторонние магазины приложений для iPhone.

⇡#Google увернулась от разделения, купив с остальными бигтехами лояльность США

В минувшем году Google продолжила судиться с антимонопольными органами США, а фактически — бороться за свою целостность: компанию хотели буквально разодрать на части. Больше всего шума наделали разбирательства по поводу монополизации интернет-поиска. Google признали монополистом ещё в 2024 году, а в 2025-м суд решал, как это исправить. Минюст США, выступавший истцом, предлагал принудительно разделить компанию, заставив продать браузер Google Chrome.

Google эта идея ожидаемо не понравилась, и она начала вовсю предупреждать о страшных последствиях как для пользователей, так и для национальных интересов США. Конкуренты тем временем начали делить шкуру неубитого медведя, а позже даже звучали конкретные предложения с ценой до $34,5 млрд.

Но всё закончилось благополучно для Google — суд разрешил ей не продавать Chrome, ограничившись куда более мягкими мерами. Судья обязал Google делиться с конкурентами ценной поисковой информацией, которая могла бы повысить их конкурентоспособность. Также Google запретили заключать многолетние эксклюзивные сделки по распространению своей поисковой системы. Конкуренты, конечно, остались недовольны.

Другим, несколько менее громким делом стало разбирательство касательно рекламной монополии Google. В апреле компанию официально признали монополистом в интернет-рекламе, но каких-то конкретных результатов это решение пока не принесло. Истец в лице Министерства юстиции США требует принудить Google к продаже рекламной биржи AdX и возможной продаже рекламной платформы Ad Manager. Сама Google говорит, что это сломает всю рекламу в интернете, — сервисы не смогут работать вне инфраструктуры Google. Суд ещё не определил, какие именно меры необходимы для устранения монополии, — для этого будут проведены дополнительные слушания.

В целом это показывает, что с приходом в Белый дом Дональда Трампа административное давление на технологических гигантов резко снизилось. За первые полгода второго срока Трампа было отменено или приостановлено около трети всех федеральных расследований и мер принуждения против ИТ-гигантов. Например, Microsoft отстояла поглощение Activision-Blizzard. Чуть позже Meta✴ увернулась от принудительного отделения Instagram✴ и WhatsApp. Также ослабление давления на себе ощутили Uber, PayPal, SpaceX, Amazon, Snap и многие другие.

Фактически бигтехи купили лояльность нынешней администрации США. Все руководители крупных компаний сделали значительные пожертвования на инаугурацию Трампа, а также поддержали финансово строительство нового бального зала в Белом доме. Apple объявила об инвестициях в экономику США на $600 миллиардов, а потом добавила ещё сотню; Amazon и Microsoft предложили властям США бесплатный доступ к облакам и скидки на сервисы на миллиарды долларов, а Nvidia, OpenAI и Oracle пообещали Трампу сделать США ИИ-сверхдержавой с помощью мегапроекта Stargate на полтриллиона долларов. В общем, все «айти» начали делать Америку снова великой, получая взамен различные поблажки и преференции. Например, Apple и Nvidia получили освобождение от повышенных тарифов на импорт своей продукции в США, а Дженсен Хуанг к тому же сумел выбить разрешение на поставки ИИ-ускорителей в Китай.

⇡#Американский TikTok продавали целый год

В самом начале 2025 года TikTok в США оказался не просто на грани блокировки, а взаправду перестал работать, и Apple с Google удалили приложение из своих магазинов. Но блокировка продлилась меньше суток — Трамп сразу после вступления в должность президента предоставил видеоплатформе отсрочку. Правда, «Закон о защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками» Трамп отменять не стал, поэтому от владельца платформы, китайской ByteDance, всё равно требовали продать американское подразделение TikTok.

В течение года Трамп неоднократно продлевал дедлайны по продаже TikTok и исполнению запрета, чтобы дать время на переговоры о продаже или реструктуризации американских активов платформы. Желающих приобрести популярный сервис оказалось предостаточно, но переговоры всё затягивались. Поначалу как ByteDance, так и власти Китая сопротивлялись продаже, да и сами США подливали масла в огонь. Но после США и Китаю договориться удалось. В итоге осенью сначала США, а потом Китай одобрили сделку по продаже американского TikTok.

Сделка по продаже американской части TikTok была заключена 18 декабря 2025 года. По её условиям было создано совместное предприятие, в котором 20 % осталось за китайской ByteDance (а также одно место в совете директоров), а остальные 80 % перешли консорциуму «надёжных инвесторов» из США и других стран во главе с технологической компанией Oracle, а также инвестфондами Silver Lake и MGX. За работу TikTok в США будет отвечать Oracle, она же обеспечит серверную инфраструктуру.

⇡#Маск охладел к электромобилям и полюбил роботов

Для компании Tesla в 2025 году наступили непростые времена. Спрос на электромобили во многих регионах ослаб, а рост продаж уже не столь силён, как прежде. Но это полбеды — настоящей проблемой для Tesla оказались конкуренты, которых за последние годы стало очень много, а что ещё хуже — их автомобили оказываются привлекательнее, предлагая лучшее сочетание цены и характеристик, особенно в массовом сегменте. Например, китайская BYD обогнала Tesla по продажам и закрепила статус крупнейшего производителя электромобилей в мире. Модельный ряд Tesla попросту устарел. Также болезненно на Tesla отразилась политическая активность Маска, из-за которой компания потеряла множество лояльных клиентов, — в Европе продажи рухнули, да и в США тоже. Лучиком надежды для компании стал лишь третий квартал — в сентябре в США закончилась программа субсидирования электромобилей, и американцы вовсю закупались. Но это была разовая акция, и в последней четверти года продажи снова упали.

Илон Маск решил, что компании необходимо сместить фокус с электромобилей на другие сферы — искусственный интеллект, робототехнику и автономные системы. Основной акцент сделан на роботов — Маск уже пообещал, что человекоподобные Optimus будут генерировать до 80 % выручки компании. Правда, пока что их разработка идёт не так хорошо, как хотелось бы, — компании даже пришлось отменить запуск массового производства в этом году. Optimus осваивают новые навыки, но пока так и не стали полностью автономными, — хотя Tesla это скрывает, во время публичных демонстраций ими удалённо управляют операторы, что иногда приводит к забавным казусам.

Но и здесь уже поджидают конкуренты. Особенно на поприще создания человекоподобных роботов в последнее время активизировался Китай — заговорили даже о пузыре. Регулярно хвастается успехами компания Unitree, автопроизводитель Xpeng собирается выпустить миллион доступных роботов, Noetix Robotics выпустила робота по цене iPhone, а UBTech, уже отправившая сотни роботов на фабрики, намерена удесятерить их выпуск и снизить себестоимость до $20 000. Американские разработчики стараются не отставать. Figure AI выпустила улучшенного робота Figure 03 для дома и работы. А роботы Figure 02 уже попробовали силы на конвейере BMW — правда, через 10 месяцев у них буквально начали отваливаться руки. В общем, сфера развивается очень активно, и Маску будет не так просто завоевать рынок, как это было с электромобилями.

Также в минувшем году Tesla запустила сервис роботакси. Изначально, как и в других подобных сервисах, автомобили Tesla использовались с серьёзными ограничениями и исключительно со страхующим водителем в салоне. Избежать проблем и даже ДТП, конечно же, не удалось. Но сервис развивается и совершенствуется: беспилотным такси Tesla разрешили ездить по всему Техасу, а также из них начали пропадать страхующие водители. Но здесь важно отметить, что в сегменте роботакси Tesla сталкивается с высокой конкуренцией: в США доминирует Waymo, а по дорогам Китая вовсю колесят беспилотные авто Baidu Apollo, WeRide, Pony.ai и другие, и они уже заглядываются на другие страны. И это может стать большой проблемой — как показывает история, Маск хорошо справляется только с новыми направлениями, тогда как при возникновении серьёзной конкуренции у него начинаются трудности.

⇡#В космосе наметилась конкуренция для SpaceX

В космической сфере у Илона Маска тоже обострилась конкуренция — стараниями компаний Blue Origin и Amazon Джеффа Безоса (Jeff Bezos). В самом начале 2025 года компания Blue Origin впервые запустила в космос свою частично многоразовую тяжёлую ракету New Glenn, тем самым ознаменовав появление конкурента у ракет SpaceX Falcon. Сам пуск прошёл успешно, но приземлить первую ступень не удалось. Однако всё получилось со второй попытки — Blue Origin не только успешно отправила исследовательские зонды к Марсу, но и посадила первую ступень ракеты New Glenn. Теперь компания готовится к новым миссиям. Тут же добавлю, что многоразовые ракеты хотят иметь не только в США, — китайские компании несколько раз пытались посадить ступень ракеты, но пока успехов не достигли.

SpaceX же в течение года продолжила проводить испытательные запуски своей гигантской ракеты Starship. В минувшем году на этом направлении у компании Маска были как неудачи, так и заметные успехи — был даже безупречный полёт. И в новом, 2026 году испытания выйдут на новый уровень — ожидаются тестовые пуски обновлённой версии Starship с попытками посадить не только первую ступень, но и сам корабль. Также на наступивший год запланировано начало эксплуатации мегаракеты, которая не только послужит для доставки людей на Луну и Марс, но и также сыграет ключевую роль в дальнейшем развитии спутникового интернета Starlink: спутники Starlink V3 будут заметно крупнее нынешних, и выводить их на орбиту ракетами Falcon медленно и нецелесообразно. Но пока что Falcon 9 безупречно продолжает играть роль рабочей лошадки, выполнив 166 полётов (по большей части для вывода спутников Starlink), и все успешно, — единственным инцидентом стала потеря первой ступени после посадки. Одновременно Falcon несколько раз за год обновляли рекорд многоразовости, в итоге дойдя до 31 успешного повторного полёта.

В свою очередь, Amazon начала развёртывать группировку интернет-спутников в рамках проекта Amazon Leo (ранее известного как Project Kuiper), — компания хочет создать конкурента для спутникового интернет-провайдера SpaceX Starlink. В течение года были выполнены запуски пяти партий аппаратов, причём два пуска осуществила конкурирующая SpaceX, в результате чего на орбите теперь находится 180 спутников Amazon. И уже в 2026 году компания начнёт подключать к Leo всех желающих. А пока Amazon гордится тем, что её спутниковый интернет в 2,5–3 раза быстрее, чем у SpaceX.

Наконец, в 2025 году технология Direct-to-Cell для прямого подключения обычных смартфонов к спутникам вышла из стадии тестов. Американский сотовый оператор T-Mobile запустил спутниковую сотовую связь почти по всей территории США. Сначала пользователям стали доступны лишь сообщения, но позже к ним добавилась возможность подключения к интернету. А в Новой Зеландии оператор One NZ начал подключать к Starlink устройства интернета вещей, в том числе пчелиные ульи. Добавлю, что в минувшем году SpaceX запустила десятитысячный спутник Starlink, но, так как часть из них выводится из обращения, на орбите сейчас действуют 9347 аппаратов.

Такой получился 2025-й: год, в котором индустрия одновременно и ускорялась, и перегревалась. Мы увидели, как технологический энтузиазм столкнулся с суровой экономической реальностью: ИИ-бум принёс нам невероятные инструменты вроде Gemini 3 и Sora, но он же спровоцировал дефицит памяти и заставил инвесторов нервно считать каждый вложенный доллар.

В то же время ушедший год показал новый виток противостояний между корпорациями и регуляторами, а старые монополии начали давать трещины. Будь то победа Epic над мобильными гигантами, едва увернувшаяся от раскола Google или возрождение Intel под государственным крылом — ландшафт мира ИТ меняется быстрее, чем когда-либо. Даже в космосе мы снова увидели зачатки реальной конкуренции, и это делает мечты о Марсе и Луне чуть ближе к реальности.

Подводя итог, можно сказать, что 2026 год станет временем «проверки на прочность» для всех фундаментальных основ ИТ-мира. Или же это будет год «великого отсева», когда мы увидим, лопнет ли пресловутый пузырь ИИ, или он окончательно станет фундаментом новой экономики. Но с уверенностью можно сказать, что нас ждёт масса новых игр, всевозможные гаджеты, даже складной iPhone, и, конечно, очередные технические прорывы, которые мы снова будем обсуждать здесь, на страницах 3DNews. С Новым годом, дорогие читатели! Оставайтесь с нами — впереди всё самое интересное!